İtalya Başbakanı İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Politika

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Orta Doğu'da gerginlik devam ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Meloni'nin ofisinden görüşmeye dair yapılan açıklamada, Meloni'nin Pezeşkiyan'dan Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını istediği belirtildi. Açıklamada, Meloni'nin Lübnan da dahil olmak üzere Gazze'de devam eden çatışmanın genişlemesinin önlenmesi gerektiğini vurguladığı aktarılarak, Pezeşkiyan'ı gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya ve diyalog yolunu yeniden açmaya çağırdığı ifade edildi. - ROMA