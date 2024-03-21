Politika

İtalya parlamentosunda Başbakan Meloni ve muhalefet milletvekilleri arasında ilginç anlar yaşandı. Muhalefet milletvekili Bonelli Başbakan Meloniye, "Bana o rahatsız edici bakışla bakmayın" dedi. Bu söz üzere Başbakan Meloni, ceketiyle yüzünü kapattı.

VEKİLLERE HİTABEN "ERKEK ÇOCUKLAR"

İtalyan parlamentosunda hararetli tartışmalar sürerken, Başbakan Meloni ve Yeşil Avrupa Partisi Milletvekilli Bonelli arasında yaşanan olay ülke gündemine oturdu. Başbakan Meloni konuşma yaptığı sırada kürsüden milletvekillerine hitaben "Erkek Çocuklar" demesi muhalif milletvekillerini kızdırdı. Ayrıca Meloni konuşma sırasında Avrupa Birliğine ödenen taksitlerin durumundan da bahsetti.

MUHALİF VEKİLLER TEPKİLİ

Başbakan Meloni'nin tepki toplayan konuşması sonrası Yeşil Avrupa Partisi Milletvekilli Bonelli parlamentoya karşı konuşma yaptı. Konuşma sırasında Başbakan Meloniyi ağır eleştiren vekil, Meloniye hitaben, "Bana o rahatsız edici bakışla bakmayın. Hatalar olur, ona gülümseyerek söylüyorum, bize hep bunu sorduğu için biraz ironi yapıyorum" dedi. Bu eleştiriler kabul etmediğini belirtecek şekilde ellerini iki yana açan Başbakan Meloni, rahatsız edici bakışla bakmamak için ceketiyle de yüzünü kapattı.