İtalya Dışişleri Bakanı: Kaddafi'nin öldürülmesi ciddi bir hataydı - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanı: Kaddafi'nin öldürülmesi ciddi bir hataydı

Son Güncelleme: 17.08.2023 17:18

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ölümüne değinerek, 'Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek ciddi bir hataydı' dedi. Tajani, Kaddafi'nin ölümüyle Libya'ya ve Afrika'ya siyasi istikrarsızlık geldiğini belirtti ve kendisinden sonra gelenlerden daha iyi olduğunu söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ölümüne değinerek, "Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek ciddi bir hataydı" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonia Tajani, Toskana bölgesinde katıldığı bir etkinlikte 2011 yılında öldürülen Libya lideri Muammer Kaddafi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tajani, "Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek ciddi bir hataydı. O demokrasi modeli olmayabilir, ama onun ölümüyle Libya'ya ve Afrika'ya siyasi istikrarsızlık geldi. O, kesinlikle kendisinden sonra gelenlerden daha iyiydi" ifadelerini kullandı. Tajani ayrıca, İtalya'nın Kaddafi ile yapılan anlaşmalar sayesinde göç akışını durdurabildiğini, durumun daha istikrarlı hale geldiğini vurguladı.

Kaddafi, Libya'daki iç savaşta devrilmesinin ardından NATO destekli Ulusal Geçiş Konseyi askerleri tarafından yakalanarak linç edilip 20 Ekim 2011 yılında öldürülmüştü. - ROMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İtalya Dışişleri Bakanı: Kaddafi'nin öldürülmesi ciddi bir hataydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya Dışişleri Bakanı: Kaddafi'nin öldürülmesi ciddi bir hataydı - Son Dakika
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