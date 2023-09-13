İYİ Parti, 2024 yerel seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin bu akşam gerçekleşen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından yaptığı açıklamayla 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde 81 il ve tüm ilçelerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. İYİ Parti bu kararla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a destek verilmeyeceğini de resmen ilan etmiş oldu. Ankara kulislerini hareketlendiren seçim kararı ise akıllara İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Ben bu 2 arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar" sözlerini getirdi.

İYİ PARTİ 81 İLDE KENDİ ADAYLARINI ÇIKARACAK

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin yerel seçimlere dair son kararını duyurdu. Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarımızın, teşkilatlarımızın kendi görüşleri yanı sıra aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerine dönük belirlenmesine karar verilmiştir" dedi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU SORUSUNA ÇOK NET YANIT

İYİ Parti Sözcüsü, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu desteklenecek mi?" sorusuna, "Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade bir şekilde metni okuduğumuzda her şey çok net. İnşallah İYİ Parti yerel seçimlerin parlayan yıldızı olacak" cevabını verdi.

İKİ BELEDİYE BAŞKANINA SOĞUK DUŞ

İYİ Parti büyük ses getiren seçim kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek verilmeyeceğini de resmen ilan etmiş oldu.

SEÇİM KARARI AKILLARA AKŞENER'İN SÖZLERİNİ GETİRDİ

Ankara kulislerinde de hareketliliğe neden olan yerel seçim kararı akıllara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kaybedilen seçimlerin ardından İmamoğlu ve Yavaş'a yönelik sözlerini getirdi. Akşener şu ifadeleri kullanmıştı; "Yüce Türk milletinden ve sizlerden özür diliyorum. Ben bu 2 arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Türk milletinden, sizlerden özür diliyorum. Allah'ım şahittir ki, ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar."