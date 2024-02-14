İYİ Parti, Ankara Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adaylarını tanıttı.
İYİ Parti Genel Merkezinde partinin Ankara Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayları tanıtıldı. Meral Akşener'in katılımıyla gerçekleştirilen tanımında 18 ilçe belediye başkan adayı açıklandı. Buna göre İYİ Parti'nin Ankara'nın ilçelerinde açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:
"Akyurt belediye başkan adayı Nihat Karaoğlan, Altındağ belediye başkan adayı Remzi Sağlam, Ayaş belediye başkan adayı Alaattin Süer, Bala belediye başkan adayı Levent Gürbüz, Beypazarı belediye başkan adayı Veysel Ayık, Çamlıdere belediye başkan adayı Numan Cengiz, Çankaya belediye başkan adayı Osman Topal, Çubuk belediye başkan adayı Korhan Merki, Elmadağ belediye başkan adayı Cemalettin Delice, Etimesgut belediye başkan adayı Hilmi Özer, Gölbaşı belediye başkan adayı Fehmi Kandemir, Haymana belediye başkan adayı Yakup Coşkun, Kahramankazan belediye başkan adayı Fatma Gülümser Birol, Kalecik belediye başkan adayı Filiz Ulusoy, Keçiören belediye başkan adayı Kemal Babuccu, Mamak belediye başkan adayı Hüseyin Bayındır, Sincan belediye başkan adayı Fatih Koca, Şereflikoçhisar belediye başkan adayı Avni Yıldırım, Yenimahalle belediye başkan adayı Sevin Çağlayan."
Öte yandan, Akşener'in Etimesgut'ta Hilmi Özer'i aday olarak açıklamasının ardından İYİ Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri protesto etti. Teşkilat üyeleri, genel merkezde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak'ı istifaya davet etti. - ANKARA
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