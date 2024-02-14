İYİ Parti Ankara İlçe Başkan Adayları Tanıtıldı, Etimesgut Adayı Tartışmalara Neden Oldu - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Ankara İlçe Başkan Adayları Tanıtıldı, Etimesgut Adayı Tartışmalara Neden Oldu

İYİ Parti Ankara İlçe Başkan Adayları Tanıtıldı, Etimesgut Adayı Tartışmalara Neden Oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Eski AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Hilmi Özer'in İYİ Parti'den aday gösterilmesine tepki gösteren partililer arasında arbede yaşandı. Akşener, toplantıda diğer ilçe adaylarını da duyurdu. Etimesgut adayının tepki görmesinin ardından salondaki partililer görevlilerce çıkarıldı.

14.02.2024 16:50
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara ilçe başkan adaylarını tanıttı. Eski AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Hilmi Özer'in, aynı ilçede İYİ Parti'den aday gösterilmesine bazı partililer tepki gösterince arbede yaşandı.

Akşener, partisinin Ankara ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Genel merkezde düzenlenen toplantıda Akşener'e, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım da eşlik etti. Akşener, Akyurt'ta Nihat Karaoğlan, Altındağ'da Remzi Sağlam, Ayaş'ta Alaattin Süer, Bala'da Levent Gürbüz, Sincan'da Fatih Koca, Gölbaşı'nda Fehmi Kandemir, Beypazarı'nda Veysel Ayık, Çamlıdere'de Numan Cengiz, Çubuk'ta Korhan Merki, Elmadağ'da Cemallettin Delice, Etimesgut'ta Hilmi Özer, Haymana'da Yakup Coşkun, Kahramankazan'da Fatma Gülümser Birol, Kalecik'te Filiz Ulusoy, Keçiören'de Kemal Babuccu, Mamak'ta Hüseyin Bayındır, Şereflikoçhisar'da Avni Yıldırım, Yenimahalle'de Sevin Çağlayan'ın aday olduğunu duyurdu.

'ETİMESGUT' TEPKİSİ

Etimesgut adayının eski AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Hilmi Özer olmasına salondaki bazı partililer, tepki gösterdi. Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, 'Teşkilat istemiyor', 'Mansur Başkan' şeklinde sloganlar attı. Tepki gösteren partililer, yaşanın arbedenin ardından görevlilerce salondan çıkarıldı. Etimesgut Teşkilat üyelerinin Yenimahalle'den aday gösterilen Sevin Çağlayan'ı istediği de öne sürüldü.

Akşener, yaptığı açıklamada, "Sevin gerçekten çok çalışkan bir kızım. Sevin'e dedim ki bazı yerlerde zorluğumuz var, 'Şuraya olur musun' dedim, o da 'Meral Abla baş üstüne' dedi. Şimdi herkesin huzurunda diyorum ki Sevin benim kızımdır. Burada bağıran arkadaşlarımın ahlakını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi gitmiştir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Ankara İlçe Başkan Adayları Tanıtıldı, Etimesgut Adayı Tartışmalara Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Ankara İlçe Başkan Adayları Tanıtıldı, Etimesgut Adayı Tartışmalara Neden Oldu - Son Dakika
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