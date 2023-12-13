İYİ Parti, İbrahim Özkan\'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle İBB Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden İbrahim Özkan, bazı İYİ Partili meclis üyelerinin imzasıyla yeniden İBB Grup Başkanvekili seçildi. İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 İBB meclis üyesini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Konuya ilişkin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun açıklama yayınlayarak, "İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilmiştir. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.





AKŞENER'İN TALEBİ SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Özkan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

İbrahim Özkan

CHP İLE İYİ PARTİ'NİN İŞ BİRLİĞİNİ DESTEKLİYORDU

İbrahim Özkan, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde CHP ile İYİ Parti'nin iş birliği yapması gerektiğini savunuyordu. Özkan, İYİ Parti'nin ittifaksız bir şekilde yerel seçimlere gireceğini duyurması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz." ifadelerini kullanmıştı.