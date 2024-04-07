Seçimlerde beklenen sonuçları alamayan İYİ Parti, 27 Nisan Cumartesi günü olağanüstü kurultaya gidiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken, başkanlığa Günay Kodaz'ın ardından Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da aday oldu.
İYİ Parti, yerel seçimlerin ardından Genel Başkan Meral Akşener'in çağrısıyla seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Genel Başkanlığı adaylığını duyuran ilk isim ise İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz oldu.
Kodaz adaylığını X hesabından şu ifadelerle duyurdu; "Biz o numaralara doyduk…! Paydaşlardan numara ile gönülsüz mecburen alınacak imzalarla kendinizi kandırıp aday edebilirsiniz ancak Türk milleti ve İYİ Parti tabanını ikna edemezsiniz! İşte tam da bu numara ile mevcut yönetimin karşısına aday çıkmaması için yapılacak oyunu bozmak için acele ettim! Siz Sn. Akşener ve bu yönetime Millet ve taban yeniden güvenip oy verip partiyi büyür mü sanıyorsunuz! Zinhar bu olmaz… Zaman bunu gösterecek. O nedenle İYİ Parti tabanında umutsuzluk olmasın, kimse yılmasın, kendini alternatifsiz bu yönetime mecbur diye dönüp gitmesin diye adayım."
Kodaz'ın ardından başkanlığa Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden biri daha aday oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, kurultayda aday olacağını duyurdu.
Akalın, (X) Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı; "İYİ Parti liderin değil, milletin partisidir. 100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini iktidar yapmaya, yeniden Türk Çağını başlatmaya geliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, dava arkadaşlarımızı 8 Nisan pazartesi günü saat 13.00'te genel merkezimizde yapacağım kurultay süreci ve genel başkan adaylığı konulu basın açıklamama davet ediyorum."
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip - Son Dakika
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