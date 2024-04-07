İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip

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İYİ Parti, seçimlerde beklenen sonuçları alamamasının ardından olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Genel Başkan Meral Akşener'in aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Günay Kodaz ve Mehmet Tolga Akalın başkanlığa aday olduklarını açıkladılar.

07.04.2024 11:59  Güncelleme: 12:12
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Seçimlerde beklenen sonuçları alamayan İYİ Parti, 27 Nisan Cumartesi günü olağanüstü kurultaya gidiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken, başkanlığa Günay Kodaz'ın ardından Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da aday oldu.

İLK AÇIKLAMA KODAZ'DAN GELDİ

İYİ Parti, yerel seçimlerin ardından Genel Başkan Meral Akşener'in çağrısıyla seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Genel Başkanlığı adaylığını duyuran ilk isim ise İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz oldu.

İYİ Parti'de isimler ikiye çıktı! Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da başkanlığa aday
Güley Kodaz.

"KİMSE YILMASIN DİYE ADAYIM"

Kodaz adaylığını X hesabından şu ifadelerle duyurdu; "Biz o numaralara doyduk…! Paydaşlardan numara ile gönülsüz mecburen alınacak imzalarla kendinizi kandırıp aday edebilirsiniz ancak Türk milleti ve İYİ Parti tabanını ikna edemezsiniz! İşte tam da bu numara ile mevcut yönetimin karşısına aday çıkmaması için yapılacak oyunu bozmak için acele ettim! Siz Sn. Akşener ve bu yönetime Millet ve taban yeniden güvenip oy verip partiyi büyür mü sanıyorsunuz! Zinhar bu olmaz… Zaman bunu gösterecek. O nedenle İYİ Parti tabanında umutsuzluk olmasın, kimse yılmasın, kendini alternatifsiz bu yönetime mecbur diye dönüp gitmesin diye adayım."

İYİ Parti'de isimler ikiye çıktı! Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da başkanlığa aday

TOLGA AKALIN DA BAŞKANLIĞA ADAY OLDU

Kodaz'ın ardından başkanlığa Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden biri daha aday oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, kurultayda aday olacağını duyurdu.

İYİ Parti'de isimler ikiye çıktı! Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da başkanlığa aday
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın.

"YENİDEN TÜRK ÇAĞINI BAŞLATMAYA GELİYORUZ"

Akalın, (X) Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı; "İYİ Parti liderin değil, milletin partisidir. 100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini iktidar yapmaya, yeniden Türk Çağını başlatmaya geliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, dava arkadaşlarımızı 8 Nisan pazartesi günü saat 13.00'te genel merkezimizde yapacağım kurultay süreci ve genel başkan adaylığı konulu basın açıklamama davet ediyorum."

İYİ Parti'de isimler ikiye çıktı! Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da başkanlığa aday
İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Meral Akşener, İYİ Parti, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Harun Gür: Abla devri bitti.Adam gibi adam gelirse parti toparlanır.Yoksa yuvarlanır yok olur gider. 27 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Çözüm belli Yavuz ağıralioğlu 23 6 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Meral ablayi yikamazlar … 8 16 Yanıtla
  • Mecoli: Reisin yanın da olaydın dimdik yüzde 10 oyun her daim vardı ayrıca bırak bütün oyları CHP ye gitti orda da kalır İyi parti artık bitti demektir. 6 15 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin: Bu saatten sonra sizden bi cacık olmaz zaten proje partisi idiniz göreviniz bitti herkes kendine yeni iş arasın 7 1 Yanıtla
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