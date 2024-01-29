Buğra Kavuncu\'nun \'sağ kolu\' Hakan Alkan istifa etti

Yerel seçimlere sayılı günler kalırken 81 ilde kendi adaylarıyla seçime katılacaklarını duyuran İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. İttifak kapılarını kapatan İYİ Parti, son olarak merakla beklenen İstanbul adayını açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun adaylığının açıklanmasının ardından bir istifa haberi daha geldi. İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun sağ kolu olan Hakan Alkan, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını yürüttüğü dönemde İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Alkan, istifasını sosyal medya hesabından paylaştı.

HAKAN ALKAN'IN SAĞ KOLU İSTİFA ETTİ

İYİ Partili Hakan Alkan, paylaşımında yönetimi eleştiriye tuttu. Alkan X platformunda yaptığı paylaşımla İYİ Parti üyeliğini sona erdirdiğini açıkladı. Alkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında önceki dönem Yerel Yönetimlerden ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Bir süredir Genel Merkezin yönetim anlayışı ve politikalarıyla şahsımın düşünceleri uyuşmamaktadır. Bu sebeple samimiyetle hizmet veregeldiğim İYİ Parti saflarından ayrılıyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DE YAPRAK DÖKÜMÜ

İyi Parti'de istifa, ihraç ve görevden alma haberleri ardı ardına geliyor. İyi Parti'de ilk kopuş, Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesiyle başladı, Onu Erdal Sarızeybek'in istifası izledi. İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi Ece Güner görevlerinden istifa etti. Ahmet Zeki Üçok ise, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Milletvekili istifaları sonucu İyi Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı düştü.