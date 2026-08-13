İYİ Parti'den Bir İstifa Daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti'den Bir İstifa Daha

İYİ Parti\'den Bir İstifa Daha
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti, sandalye sayısı 28'e düştü.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Böylece İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 28'e düşmüş oldu. Gürban paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücümle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştım. Tüm gayretimin ortak değerlerimiz ve milletimizin menfaati doğrultusunda olduğu hususu tartışmasızdır. Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, milli ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim."

Kaynak: DHA

Milletvekili, Gaziantep, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'den Bir İstifa Daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat Kilosu 15 bin liradan satılıyor 600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor
AVM tuvaletinde sabun bulamayınca aynayı yumrukladı AVM tuvaletinde sabun bulamayınca aynayı yumrukladı
Zeytinburnu’nda restorana silahlı saldırı şüphelinin 55 ayrı suç kaydı çıktı Zeytinburnu'nda restorana silahlı saldırı; şüphelinin 55 ayrı suç kaydı çıktı
Kocaeli’de Genç Kız Otomobil Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı Kocaeli'de Genç Kız Otomobil Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı
Hastaneden ambulansla Meclis’e mi geldi İYİ Partili Şefik Çirkin’in “hayır“ oyu için dikkat çeken iddia Hastaneden ambulansla Meclis'e mi geldi? İYİ Partili Şefik Çirkin'in "hayır" oyu için dikkat çeken iddia
Çerkezköy’de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çerkezköy'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti

21:18
Mansur Yavaş İYİ Parti’ye mi geçiyor Açıklamalar peş peşe geldi
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
21:06
İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti’ye katılacağını açıkladı
İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı
20:22
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
20:09
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37’ye yükseldi
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
19:36
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 00:21:35. #7.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den Bir İstifa Daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.