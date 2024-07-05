İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli

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Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Avusturya maçından sonra yaptığı bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından 2 maç cezaya çarptırılmasının yankıları sürerken, İYİ Parti'den dikkat çeken bir adım geldi. İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, bozkurdun "Türklerin ulusal sembolü" olarak kabul edilmesi için TBMM'ye yasa teklifi sundu.

05.07.2024 19:05
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İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, bozkurt işaretinin "Türklerin ulusal sembolü" olarak tanınması için TBMM Başkanlığı'na yasa teklifi sundu.

MERİH DEMİRAL'A 2 MAÇ CEZA

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktığı maçın ardından bozkurt işareti yapan Merih Demiral, UEFA tarafından 2 maç cezaya çarptırıldı. Karara Türkiye'den peş peşe tepkiler yükselirken, İYİ Parti'den dikkat çeken bir adım geldi.

İYİ Parti'den 'bozkurt' işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli

İYİ PARTİ'DEN YASA TEKLİFİ

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, bozkurdun "Türklerin ulusal sembolü" olarak kabul edilmesi için kanun teklifi verdi.

"BOZKURT TÜRKLERİN ULUSAL SEMBOLÜ KABUL EDİLMELİ"

TBMM Başkanlığına sunduğu yasa teklifinde Çirkin, bozkurt işaretinin, Türkiye'nin dışındaki bazı ülkelerde "siyasi bir hareket" olarak kabul edilmemesi için ulusal bir sembol olarak tanınması gerektiğini beyan etti. Teklifin gerekçesinde, bozkurt işaretinin tarihte yer alan bütün Türk devletlerinde kullanıldığı öne sürüldü.

İYİ Parti\'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den 'bozkurt' işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Enver Atabey: yerinde bir teklif 37 6 Yanıtla
  • Atilla Ata: İnsanın Türk olması ve bununla gurur duyması için illa parmak işareti mi yapması gerekiyor 16 20 Yanıtla
  • halim bölükbaşı: süper bir teklik bence 13 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Acil uefa dan ayrilmak gerekir. Asya federasyonuna yönelmek lazim, nasılsa fifa da Avrupa ülkeleri ile hesaplaşırız 5 6 Yanıtla
  • Davut Çağlar: yaşasın Türk milleti 2 0 Yanıtla
  • Murat Çevre: Harika olur 1 0 Yanıtla

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