İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale'nin yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale'nin yeni adresi belli oldu

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Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili Ümit Özlale'nin CHP'ye geçeceği öne sürüldü. İddiaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Özlale'ye rozetini takacak.

29.11.2024 17:33  Güncelleme: 17:44
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Yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Milletvekili Ümit Özlale geçtiğimiz aylarda partisinden istifa etmişti. Özlale'nin yeni adresinin CHP olduğu öne sürüldü.

"ROZETİ ÖZGÜR ÖZEL TAKACAK"

T24'den Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, CHP ile görüşme trafiğini hızlandıran Özlale, yakın zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin olumlu geçmesiyle birlikte Özlale, CHP'ye geçme kararı aldı.

CHP lideri Özel'in, partisinin salı günkü grup toplantısında Özlale'ye rozet takacağı da iddialar arasında.

"YORUM YOK"

Milletvekili Ümit Özlale iddialara ilişkin soruya "Yorum yok" diye yanıt verdiği de belirtildi.

İYİ Parti\'den istifa eden Ümit Özlale\'nin yeni adresi belli oldu

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale'nin yeni adresi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Vatandaş Rıza:
    zaten cehapenin arka bahcesi olarak kurulmus bi partiydi, fark etmez 20 11 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    partiden istifa eden millet vekiligindende istifa etsinki adam diyelim dalga dubara 25 1 Yanıtla
  • Murat:
    milliyetçilikle, ülkücülük üzere kurulan iyi parti vekilleri nasıl olurda sabahtan akşama kadar PKK destekçisi DEM'in peşinden ayrılmayan CHP ye geçer anlam veremiyorum.!! Lan hiç sizde OMURGA YOKMU? 18 7 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    layık olduğu yer orası zaten lale' nin.. 9 4 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Hiç sevemedim seni süt oğlan. 6 1 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    bukalemunlar! sorarsan hepsi sapına kadar Milliyetçi vatanperver! bu sizlere oy verip oralara getirenlere de Allah akıl fikir idrak versin ne diyelim?! 3 2 Yanıtla
  • V. A.:
    Adam doğru yolu bulmuş, akp gibi dinsizlere karsı en iyi cehpeye gecmii 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale'nin yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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