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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan çıkış: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Cumhur İttifakı'ndan? - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan çıkış: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Cumhur İttifakı'ndan?

30.01.2022 15:23
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan çıkış: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Cumhur İttifakı'ndan?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine verdiği tepkiyle çok konuşulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan yine gündem olacak bir çıkış geldi. Ağıralioğlu, "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu" dedi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır'dan geçer" demesini sert bir şekilde eleştirmişti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'li belediyeleri eleştirmiş, partiden "CHP'yle ittifak kurmaya mecbur değiliz" seslerinin yükseldiğini söylemişti. Tüm bu gelişmeler, 'millet ittifakı'nın iki ortağının arasında bir sorun olup olmadığına dair spekülasyona yol açmıştı.

"DİYARBAKIR VURGUSU HDP'YE KOMPLİMAN OLUR"

Halk TV'den İpek Özbey'e konuşan Ağıralioğlu, etnik ve coğrafi temelli siyaseti doğru bulmadıklarını, bunu kibarca hatırlattığını dile getirdi. İYİ Partili yönetici, Diyarbakır vurgusunun 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dolayısıyla bana muhtaçsınız şımarıklığında olan' HDP'ye kompliman gibi olacağını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Cumhur İttifakı'ndan?
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu.

"20 YILLIK AK PARTİ GALİBİYET SERİSİ BİZİMLE BOZULDU"

Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim ittifakımızın gücü aynileşmek ve benzemek değil, özgünlüğümüzü ve hassasiyetlerimizi koruyarak farklılıklarımızın zenginliğini memleket için seçenek zenginliğine dönüştürmek. MHP ve AK Partisi arasındaki gibi herkesin tek renk ve ses olmasını doğru bulmuyoruz. Bunun demokrasimizi ve memleketimizi renksiz bir hale dönüştürdüğünü düşünüyoruz. Ayrıca biz bu farklılıklarımız yüzünden AK Parti ve MHP'den oy alabiliyor ve iktidar ümidini kuvvetlendiren tarafı temsil ediyoruz. Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu.

"TÜRKİYE'NİN EN MÜHİM SEÇİMİ BU YAŞAYACAĞIMIZ"

Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor. Sol kızınca sağa verebiliyor. Bir büyük satranç. Herkes ve her şey devrede. Demokrasimiz, cumhuriyetimiz, devletimiz, milletimiz bir bütün olarak ayakta kalmalı. Bütün siyasi güç ve hesap aktörleri hem ulusal hem uluslararası aktörler. Türkiye'nin bence en mühim seçimi bu yaşayacağımız."

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan çıkış: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Cumhur İttifakı'ndan? - Son Dakika
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