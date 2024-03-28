Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi\'nin ev kölesi olmuştur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'daki iftar programında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'den yeniden aday gösterilen Mansur Yavaş'a yüklenerek, "O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur." dedi. mamoğlu hakkında ise Akşener, "İmamoğlu hapis cezası aldığında Saraçhaneye koşan bir tek biz vardık. Seçimlere müskakil girme kararımıza saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de İYİ Parti oldu." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bütün milletvekillerini ve yerel seçimlerde Ankara belediye başkan adaylarını çağırdığı başkentteki iftar programı sonrası dikkat çeken ifadelere imza attı. 2023'teki genel seçimlerden üzerinden konuşan Akşener, "2023 yılında milletimizin sesi bastırıldığında o sesi haykıran bizdik. Gelin görün ki hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmuyormuş. Koltuğunu düşünenlerle hiçbir yere varılamıyormuş. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı kazanmak Türkiye'yi kazanmaya yetmiyormuş. Tüm bu tablo karşısında bugün ittifak siyasetinin gölgesinde yan gelip yatanların karşısında biz duruyoruz." dedi.
CHP'ye yüklenen Akşener, "Onlar milletsiz bir siyaset istiyorlar, bir reddediyoruz. Onlar kuyruklarına takılalım istiyorlar, biz direniyoruz. Önümüzdeki pazar günü İYİ Parti olarak seçimlere giriyoruz." ifadelerini kullandı.
"Milletimizin özne olduğu hür ve müstakil bir siyasetin yolunu açıyoruz." diyen Akşener, "Bizim hikayemiz her türlü engeli aşıp geçen cesaretin hikayesidir. Biz her dönemde zorbalığa ve zorbalara karşı duranlar olduk. 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istifayı bastığı CHP'den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık. İmamoğlu hapis cezası aldığında Saraçhaneye koşan bir tek biz vardık." şeklinde konuştu.
Akşener, CHP lideri Özgür Özel'e de yüklenerek, "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar." ifadesini kullandı. Akşener "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum." ifadelerini kullandı.
Meral Akşener, İYİ Parti olarak seçimlere hür ve müstakil girme kararı sonrası gelen tepkilere değinerek, "Bugün aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de İYİ Parti oldu. Bir zamanlar haksızlığa uğradıklarında yanına koştuğumuz dünün mağdurları bugünün zorbaları oldular. Seçimlere hür ve müstakil kararı aldığımızdan beri Antalya'daki, İstanbul'daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi. Ama pazarlıkların en çirkini Ankara'da oldu." dedi.
Mansur Yavaş'ın, kendi ağızıyla olanı biteni itiraf ettiğini söyleyen Akşener, "Partimizden istifa ettirdiği il başkanının, ilçe başkanlarının kendisiyle çalıştığını söyledi. İzleyince vallahi şaşırdım ama yanlış anlaşılmasın biz bunları biliyorduk, ben bunu itiraf etmesine şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. 12 ay önce görmek isteyip de göremediği bu cürete, güvene, cesarete ayrıca şaşırdım." ifadelerini kullandı.
Amerikalı insan hakları savunucusu Malcolm X'ten alıntı yapan Akşener, "Malcolm X, der ki 'Tarihte iki tür köle vardır. Bunlardan birisi ev kölesidir, diğeri tarla kölesidir.' Ev kölesi efendisine yakın yaşayan köledir. Efendisinin evinde, çatı arasında veya bodrumda yaşar. Efendisi gibi giyinir efendisinin kullanılmış giysileri giyer ve efendisini kendisinden daha çok sever. Ünlü yönetmen Tarantiono da Django filminde iradesinin sahibinin iradesine tamamen teslim eden, kraldan çok kralcı olmanın adeta vücut bulmuş hali ev kölesi Stefen isimli bir karakter ile Malcolm X'in bu sözlerine atıfta bulunur." dedi.
Akşener, sözlerinin devamında "efendi-köle" alıntısı üzerinden Mansur Yavaş'a yüklenerek, "Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. O nedenle de İYİ Parti'ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımız mevzubahis CHP olduğunda munis ve itaatkar bir tutum sergilemesi doğaldır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında sert açıklamalarda bulundu. Akşener, Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olduğunu söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP teşkilatının iftar programında yaptığı konuşmada, milletin muhakeme yaparak oy kullandığını ve projeleri olanlara yetki verdiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki İsrail terörünü kınadı ve enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefini paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kilyos Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, projenin 2026 yılının sonuna doğru tamamlanarak hizmete açılacağını ve Sarıyer-Kilyos Tüneli ile vatandaşların Avrupa Yakasını neredeyse bir boydan bir boya geçebileceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yapılan büyük projelerin trafiğe önemli ölçüde nefes aldırdığını ve bu projelerin ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını ve 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti. Akyüz, federasyonun geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takımı göndereceklerini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na da takım oluşturduklarını belirtti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu açıkladı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye'nin istikbali için hayati önemde olduğunu vurguladı ve Türk ve Türkiye düşmanlarının belediyelere sızma girişimlerine dikkat çekti.
Eğil Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen iftar programına birçok vatandaş katıldı. Programda, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de yer aldı. İftar programı dualarla sona erdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pozantı ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içinde hizmet etmek için gün saydığını belirtti. Çelik, muhalefeti eleştirerek, birbirlerine ağır laflar söyleyenlerin artık bir araya gelemeyeceğini ve ülkeye verebilecekleri bir şeyin olmadığını ifade etti. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösteren Çelik, gençlerin demokrasi, siyaset, bilim ve teknolojiyle yan yana olması gerektiğini vurguladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Ataşehir İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının fotoğrafının veya afişinin paylaşılmasından utanıp utanmadığını sordu. Yönter, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adaylarının seçimi kazanacağını belirtti ve İstanbul'un tek gündemi olan bir belediye başkanının yönetmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıldır İstanbul'da görülmediğini iddia ederek, İstanbul'un son 5 yılda 50 yıl kaybettiğini söyledi.
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