Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur

Geniş Video İzle

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'daki iftar programında Mansur Yavaş'a yüklenerek, onun artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olduğunu söyledi. Akşener, seçimlerde hür ve müstakil bir şekilde yer alacaklarını vurgulayarak, ittifak siyasetine karşı durduklarını belirtti.

28.03.2024 20:33  Güncelleme: 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'daki iftar programında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'den yeniden aday gösterilen Mansur Yavaş'a yüklenerek, "O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur." dedi. mamoğlu hakkında ise Akşener, "İmamoğlu hapis cezası aldığında Saraçhaneye koşan bir tek biz vardık. Seçimlere müskakil girme kararımıza saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de İYİ Parti oldu." ifadelerini kullandı.

"KOLTUĞUNU DÜŞÜNENLERLE HİÇBİR YERE VARILAMIYORMUŞ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bütün milletvekillerini ve yerel seçimlerde Ankara belediye başkan adaylarını çağırdığı başkentteki iftar programı sonrası dikkat çeken ifadelere imza attı. 2023'teki genel seçimlerden üzerinden konuşan Akşener, "2023 yılında milletimizin sesi bastırıldığında o sesi haykıran bizdik. Gelin görün ki hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmuyormuş. Koltuğunu düşünenlerle hiçbir yere varılamıyormuş. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı kazanmak Türkiye'yi kazanmaya yetmiyormuş. Tüm bu tablo karşısında bugün ittifak siyasetinin gölgesinde yan gelip yatanların karşısında biz duruyoruz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Mansur Yavaş'a sert sözler: O artık CHP'nin ev kölesi olmuştur

"ONLAR KUYRUKLARINA TAKILALIM İSTİYORLAR, BİZ DİRENİYORUZ"

CHP'ye yüklenen Akşener, "Onlar milletsiz bir siyaset istiyorlar, bir reddediyoruz. Onlar kuyruklarına takılalım istiyorlar, biz direniyoruz. Önümüzdeki pazar günü İYİ Parti olarak seçimlere giriyoruz." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU HAPİS CEZASI ALDIĞINDA YANINDA BİR TEK BİZ VARDIK"

"Milletimizin özne olduğu hür ve müstakil bir siyasetin yolunu açıyoruz." diyen Akşener, "Bizim hikayemiz her türlü engeli aşıp geçen cesaretin hikayesidir. Biz her dönemde zorbalığa ve zorbalara karşı duranlar olduk. 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istifayı bastığı CHP'den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık. İmamoğlu hapis cezası aldığında Saraçhaneye koşan bir tek biz vardık." şeklinde konuştu.

"BANA ABLA MABLA DEMEYİN"

Akşener, CHP lideri Özgür Özel'e de yüklenerek, "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar." ifadesini kullandı. Akşener "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Mansur Yavaş'a sert sözler: O artık CHP'nin ev kölesi olmuştur

"HEPSİNİN TEKER TEKER HAİNLİK ETTİĞİ İYİ PARTİ OLDU"

Meral Akşener, İYİ Parti olarak seçimlere hür ve müstakil girme kararı sonrası gelen tepkilere değinerek, "Bugün aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de İYİ Parti oldu. Bir zamanlar haksızlığa uğradıklarında yanına koştuğumuz dünün mağdurları bugünün zorbaları oldular. Seçimlere hür ve müstakil kararı aldığımızdan beri Antalya'daki, İstanbul'daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi. Ama pazarlıkların en çirkini Ankara'da oldu." dedi.

"MANSUR YAVAŞ'IN CESARETİNE ŞAŞIRDIM"

Mansur Yavaş'ın, kendi ağızıyla olanı biteni itiraf ettiğini söyleyen Akşener, "Partimizden istifa ettirdiği il başkanının, ilçe başkanlarının kendisiyle çalıştığını söyledi. İzleyince vallahi şaşırdım ama yanlış anlaşılmasın biz bunları biliyorduk, ben bunu itiraf etmesine şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. 12 ay önce görmek isteyip de göremediği bu cürete, güvene, cesarete ayrıca şaşırdım." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Mansur Yavaş'a sert sözler: O artık CHP'nin ev kölesi olmuştur

AKŞENER, MALCOLM X'TEN ALINTI YAPTI

Amerikalı insan hakları savunucusu Malcolm X'ten alıntı yapan Akşener, "Malcolm X, der ki 'Tarihte iki tür köle vardır. Bunlardan birisi ev kölesidir, diğeri tarla kölesidir.' Ev kölesi efendisine yakın yaşayan köledir. Efendisinin evinde, çatı arasında veya bodrumda yaşar. Efendisi gibi giyinir efendisinin kullanılmış giysileri giyer ve efendisini kendisinden daha çok sever. Ünlü yönetmen Tarantiono da Django filminde iradesinin sahibinin iradesine tamamen teslim eden, kraldan çok kralcı olmanın adeta vücut bulmuş hali ev kölesi Stefen isimli bir karakter ile Malcolm X'in bu sözlerine atıfta bulunur." dedi.

"MANSUR YAVAŞ ARTIK CHP GENEL MERKEZİ'NİN KÖLESİ OLMUŞTUR"

Akşener, sözlerinin devamında "efendi-köle" alıntısı üzerinden Mansur Yavaş'a yüklenerek, "Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. O nedenle de İYİ Parti'ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımız mevzubahis CHP olduğunda munis ve itaatkar bir tutum sergilemesi doğaldır." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi\'nin ev kölesi olmuştur
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Meral Akşener, Mansur Yavaş, İYİ Parti, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Eski Tüfek.: Yavaşşş...Mansur Başkan'a kurban olun siz........ 80 36 Yanıtla
  • huseyin ergun: Ortaklık bozulunca böyle oluyormuş demek ki. 86 10 Yanıtla
  • ALI YANIK: Kendi partinin ilgilen Erdoğan gibi karalama ve kötüleme politikasını izlersen ikinizde kaybetmete mahkumsunuz, halk artık uyandı.. 62 24 Yanıtla
  • Necati Kaya: Hiçbir şehri hatta ilceyi alamayıp dolap dalavereci yönteminizle kepengi kapatacaksınız. Bu inkarcılık,vefasızlık vede kadir bilmeme ile sizden bir cacık olmaz. 32 7 Yanıtla
  • ALI YANIK: Abla mabla demeyin Meral Hanım'a kendini yaşlı hissediyor :)) 19 6 Yanıtla
  • Mesut Vatansever: Ankarada 25 senedir yaşıyorum ilk defa bu 5 senede gelişmediğini gördüm yazık geçen 5 yıla 10 15 Yanıtla
  • Mesut Vatansever: İlk defa doğru söylüyor, bu masanın foyaları dökülüyor 14 9 Yanıtla
  • Meral Akşener: Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi oldu
    22:10 Meral Akşener: Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi oldu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında sert açıklamalarda bulundu. Akşener, Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olduğunu söyledi.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Bu milletin sezgileri güçlüdür
    22:07 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Bu milletin sezgileri güçlüdür

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP teşkilatının iftar programında yaptığı konuşmada, milletin muhakeme yaparak oy kullandığını ve projeleri olanlara yetki verdiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki İsrail terörünü kınadı ve enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefini paylaştı.

  • Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kilyos Tüneli'nde incelemelerde bulundu
    22:07 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kilyos Tüneli'nde incelemelerde bulundu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kilyos Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, projenin 2026 yılının sonuna doğru tamamlanarak hizmete açılacağını ve Sarıyer-Kilyos Tüneli ile vatandaşların Avrupa Yakasını neredeyse bir boydan bir boya geçebileceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yapılan büyük projelerin trafiğe önemli ölçüde nefes aldırdığını ve bu projelerin ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı.

  • Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 2023'te büyük başarılar elde etti
    22:05 Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 2023'te büyük başarılar elde etti

    Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını ve 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti. Akyüz, federasyonun geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takımı göndereceklerini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na da takım oluşturduklarını belirtti.

  • Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok
    22:04 Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok

    Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu açıkladı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye'nin istikbali için hayati önemde olduğunu vurguladı ve Türk ve Türkiye düşmanlarının belediyelere sızma girişimlerine dikkat çekti.

  • Diyarbakır Eğil ilçesinde iftar programı düzenlendi
    21:57 Diyarbakır Eğil ilçesinde iftar programı düzenlendi

    Eğil Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen iftar programına birçok vatandaş katıldı. Programda, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de yer aldı. İftar programı dualarla sona erdi.

  • Ömer Çelik: Cumhur İttifakı, birlik ve beraberlik içinde size hizmet etmek için gün sayıyor
    21:51 Ömer Çelik: Cumhur İttifakı, birlik ve beraberlik içinde size hizmet etmek için gün sayıyor

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pozantı ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içinde hizmet etmek için gün saydığını belirtti. Çelik, muhalefeti eleştirerek, birbirlerine ağır laflar söyleyenlerin artık bir araya gelemeyeceğini ve ülkeye verebilecekleri bir şeyin olmadığını ifade etti. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösteren Çelik, gençlerin demokrasi, siyaset, bilim ve teknolojiyle yan yana olması gerektiğini vurguladı.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim?
    21:41 MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim?

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Ataşehir İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının fotoğrafının veya afişinin paylaşılmasından utanıp utanmadığını sordu. Yönter, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adaylarının seçimi kazanacağını belirtti ve İstanbul'un tek gündemi olan bir belediye başkanının yönetmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıldır İstanbul'da görülmediğini iddia ederek, İstanbul'un son 5 yılda 50 yıl kaybettiğini söyledi.


21:04 Fatih Erbakan, İstanbul’da adaylarını çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 şart sundu Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
20:33 Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur
18:59 YSK’dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı YSK'dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı
18:48 Avrupa şampiyonu Buket Kaya’nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
21:46 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
19:29 Kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’a 25 yıl hapis cezası Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası
19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
16:28 ABD’de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu ABD'de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 22:14:46. #1.12#
SON DAKİKA: Meral Akşener: Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement