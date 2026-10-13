İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Dervişoğlu, paylaşımında '103 yıl önce vurulan mühür, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır' ifadesini kullanarak 'Kutlu olsun' dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "103 yıl önce vurulan mühür, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır.' Kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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