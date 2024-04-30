İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını aldı

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, genel başkanlık mazbatasını aldı. Dervişoğlu, görevinin farkında olduğunu ve dava arkadaşlarına layık olmak için elinden geleni yapacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin zorlu süreçlerden geçtiğini ve İYİ Parti olarak hazırlıklarını yaptıklarını ifade etti. Dervişoğlu, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak da milletvekili arkadaşlarıyla birlikte hareket edeceklerini ve parlamenter demokratik sisteme geçişle ilgili emareler taşıyan bir anayasa değişikliğine karşı set olacaklarını söyledi.

30.04.2024 14:57
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İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda partisinin genel başkanı seçilen İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, genel başkanlık mazbatasını aldı.

Meclis'te gerçekleşen programda Dervişoğlu'na mazbatasını İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun verdi.

Dervişoğlu, burada yaptığı açıklamada, çok kritik bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğini; bu görev ve sorumluluğun farkında olduğunu söyledi.

Dava arkadaşlarına layık olmak için elinden geleni yapacağını ifade eden Dervişoğlu, "Milletimize hizmet yolculuğu görevimi dava arkadaşlarımla el ele, gönül gönüle sürdürme gayretine gireceğim. Herkes emin olsun. Türkiye'nin yaralarını birbirimize sarılarak saracağız. Türkiye'nin sıkıntılarını gönül birlikteliği içinde aşmaya çalışacağız. Önümüze çıkarılmak istenen engelleri de geçeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'yi ağır sürecin beklediğini, İYİ Parti olarak hazırlıklarını yaptıklarını, her şeye ve her konuda söylenecek sözlerinin olduğunu belirten Dervişoğlu, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugün mazbatamı aldım, yarın sayın genel başkanımızdan görevi teslim alacağım ve o an itibariyle partimizin iktidar yolculuğunu başlatacağım." dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları

Mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayıp aramadığına ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Kendisi bir açıklama yapmış. Beni çok sayıda genel başkan arayarak tebrik etti. Onlara teşekkür ediyorum. Yaptığı açıklamayı özenle okudum. Kendisinden herhangi bir tebrik beklemedim. Karar kendilerinindir. Ben kişilerle ilgili hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Eğer ona bakarak hukuk oluşturursanız daha önceden kimlere neler söyledi ve bugün hangi çizgide ona bakmanız lazım. Ben İYİ Parti Genel Başkanlığına polemik yapmak için gelmedim, millete hizmet etmek için geldim. Arayanlar, tebrik edenler veya etmeyenler... Bunların hepsiyle birlikte bir siyaset yolculuğu sürdürüyoruz. Polemiklerle gündemi farklı şekilde meşgul etmenin anlamı yok.

Genel başkanlığım döneminde her şey açık ve şeffaf olacak. Kime ne söyleyeceksem direkt söyleyeceğim, gizemli ifadeler kullanmayacağım, şaibeli işler de yapmayacağım. Orada hainlikle ilgili kritik cümle var. Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım. Ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı maksadı aşan ifadelerde bulunmadım, biri iki hariç buna çok dikkat ettim. Bir de üzerimde hakkı ve emeği var. Türk siyasetinde bugün buralardaysak, bu zamana kadar yaptığımız yolculukların, tecrübelerin hayatımızda önemli bir yeri var. Ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle dedi diye de büyük bir camianın gönlünü kıramam."

Kongre sonrasında partisinden istifalarla ilgili bir soru üzerine de Dervişoğlu, görevi henüz teslim almadığını, partiden istifaların olup olmadığını bilmediğini belirtti.

Dervişoğlu, "Böyle üç adaylı kongreden sonra kırgınlıklar, hayal kırıklıkları olabilir. Bu hayal kırıklığına bağlı olarak insanın ağzından bazen kontrolsüz laflar çıkabilir. Ben 'kazanan kim olursa olsun bu kongre salonundan onun kolunda çıkacağım' dedim. Kongre sürecinde de hepimiz aynı kararlılıktaydık. Çünkü hepimiz kazanacağımıza inanıyorduk. Allah bana nasip etti. Allah'tan kendim, ülkem, milletim ve partim için hayırlı olmasını nasip etmesini istedim. Herkesin hayrın peşinde koşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa tartışması

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin tavırlarının ne olacağına ilişkin bir soru üzerine de Dervişoğlu, "Türkiye'nin önüne bir anayasa değişikliği gelir ve tek adam rejimini tahkim eden ifadeleri içinde barındırırsa milletvekili arkadaşlarımızla birlikte buna karşı set oluruz. Milletimize verdiğimiz sözümüz var. Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa oturur konuşuruz." dedi.

Milletin yanında, milletin istikbal ve istiklalinin yanında olacaklarını dile getiren Dervişoğlu, "Bu büyük devletin bekasının yanında olacağız. Partileşmiş bir devlet devletleşmiş bir parti sistemini hiçbir İYİ Partilinin kabul etmesi mümkün değil. Bunun bilinmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Müsavat Dervişoğlu, hatalarının da olabileceğini ancak doğrusu fazla, yanlışı az olan bir yol haritası takip edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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