İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'deki Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'deki Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin\'deki Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali\'ne katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı. Dervişoğlu, festivalde yaptığı konuşmada, Mut'un tarımsal önemine vurgu yaparak, çiftçilerin emeğinin karşılığını alamadığını belirtti ve gıdaya güvenli ulaşımın önemine dikkat çekti. Festivalde halk oyunları gösterileri ve yarışmalar düzenlendi.

24.05.2024 17:09
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.

Dervişoğlu, ilçedeki Çınaraltı Parkı'nda bu yıl 62'ncisi düzenlenen festivalin açılışında, sıcak karşılama sayesinde kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Mut'un tarımsal anlamda önemli bir bölge olduğunu anlatan Dervişoğlu, toprağa düşen alın terinin fidana dönüştüğünü belirtti.

Dervişoğlu, çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını savunarak, "İnsanlarımızın gıdaya güvenli yol ve yöntemle ulaşabilmesinin önünü açın." dedi.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, konuşmasının ardından Dervişoğlu'na festivale ilişkin tablo hediye etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin milletvekilleri Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Yıldız, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı'nın da konuşma yaptığı etkinlikte, halk oyunları gösterleri ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Festival, 26 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'deki Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'deki Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı - Son Dakika
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