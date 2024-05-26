İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye\'nin aradığı liderleri İYİ Parti\'de bulacağını söyledi

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu millet Süleyman Demirel'in samimiyetini, bu millet vefatının üzerinden yıllar geçen Bülent Ecevit'in nezaketini, Turgut Özal'ın çalışkanlığını, Necmettin Erbakan'ın imanını, Alparslan Türkeş'in mücadeleciliğini bekliyor. Hepsinin birleştiği yer İYİ Parti olacaktır." dedi.

Dervişoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Şişli'de bulunan bir otelde düzenlenen kahvaltı programında yaptığı konuşmada, şehir ziyaretlerine devam edeceklerini söyledi.

Partisinin Olağanüstü Kurultayı'nda verdikleri sözü yerine getirmek için Anadolu'yu karış karış dolaştıklarını belirten Dervişoğlu, "Kuruluşumuzdan itibaren söylediğimiz gibi 'koltukları değil, ayakkabılarımız eskitmeye', bu millet için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dervişoğlu, bu toplantının partisinin iktidar yolculuğunun başlangıcı olmasını temenni etti.

"Herkes İYİ Partinin raf ömrüne vaat biçiyor"

Genel seçimlere 4 senelik bir zaman olduğuna dikkati çeken Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Sorunlarımız olduğunu sizler gibi biliyorum. Yaraların sarılması ve ülkenin geleceğini kurtaracak başarılarla kucaklaşılması bizim için zor değildir. Dört yıllık zaman boyunca İYİ Parti bütün sorunlarını çözecek ve eskimiş, köhnemiş bu siyasi partilerin arasından Allah'ın izniyle bir güneş gibi doğacaktır. Herkes istiyor ki bu güneş batsın. Herkes İYİ Partinin raf ömrüne vaat biçiyor. Televizyonlara çıkıyorlar, konuşuyorlar. 'İYİ Parti şöyle, böyle olacak.' diyorlar. Ben sizin İYİ Partinin ne olacağını gösteriyorum. Burada her siyasi partiden insanlar var. Herkes burada. Bütün bu arkadaşlarımız el birliği, işbirliği ve gönül birliği yaparlarsa, bize raf ömrü biçenler bir daha televizyonlara çıkamayacaklar. Burası birliğin, birlikteliğin sembolüdür."

Türkiye siyasetinin yeni bir arayış içine girdiğini kaydeden Dervişoğlu, aziz milletin gerginlik istemediğini ifade etti.

Dervişoğlu, dün Nevşehir'de "siyasetin yeni bir arayış içinde" olduğunu aktardığını dile getirerek, "Vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu millet Süleyman Demirel'in samimiyetini, bu millet vefatının üzerinden yıllar geçen Bülent Ecevit'in nezaketini, Turgut Özal'ın çalışkanlığını, Necmettin Erbakan'ın imanını, Alparslan Türkeş'in mücadeleciliğini bekliyor. Hepsinin birleştiği yer İYİ Parti olacaktır. Millet aradığı siyasetçi tipini İYİ Partinin içinde bulacaktır." ifadelerini kullandı.