İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İstanbul Vizyon Belgesi Hazırlama Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İstanbul Vizyon Belgesi Hazırlama Çağrısı Yaptı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İstanbul Vizyon Belgesi Hazırlama Çağrısı Yaptı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmada, İstanbul için bir vizyon belgesi hazırlanması çağrısında bulundu. Kavuncu, deprem ve barınma sorunlarına kalıcı çözümler sunmak amacıyla tüm adayların birlikte çalışmasını ve taahhütte bulunmasını istedi.

09.03.2024 18:11  Güncelleme: 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Gelin hep beraber İstanbul Vizyon Belgesi hazırlayalım. Hepimizin önceliği deprem olacak ve 'Yılda şu kadar binayı dönüştüreceğiz, bu kentin kaynağını buralar için harcayacağız.' diye taahhütte bulunalım. Kim kazanırsa mecburen bunu uygulasın." çağrısında bulundu.

Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'deki Karadeniz Eğitim, Kültür ve Çevre Koruma Vakfında düzenlenen programda ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Kavuncu, partisinin 2019'da bir ittifak yaptığını, bu ittifakın İstanbul'da başarılı olduğunu ancak genel seçimlerde arzu edilen neticeye ulaşamadığını söyledi.

Kendilerine, ittifakı bozan taraf oldukları eleştirisini getirenlerin tutarsız davrandıklarını ifade eden Kavuncu, konuştu:

"Dediler ki 'En uygun kişi bizim için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.' Genel seçimler bitti. Olağan kongrede, cumhurbaşkanlığına uygun gördükleri Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığına uygun görmediler. Siz bunu son derece doğal karşılayıp, aldığımız kararı 'Nasıl olur?' diye eleştirirseniz, o zaman benim aklıma vesayetçi, kendi dışında hiç kimseyi tanımayan, kendisine tabi olursa tanıyan bir kafa yapısı gelir. Onun için bizim aldığımız karar son derece tutarlı."

Kavuncu, İstanbul'da sorunları 28 başlıkta topladıklarını, ilk 4 başlığın; barınma, ulaşım, ekonomik problemler ve düzensiz göç olduğunu anlattı.

Popülist yaklaşımlardan uzak, gerçekçi söylemlerle projelerini halka anlatmaya çalıştığını kaydeden Kavuncu, hedeflerinin yılda 12-15 kilometre metro hattı yapmak ve İstanbul'da yaşayan herkesin 15 dakikada toplu taşımaya ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

İlçedeki İmam Hüseyin Cemevi'ni de ziyaret eden Kavuncu, ardından Volkswagen Arena'daki "Robotik Yarışması"nı takip etti.

Son olarak Beşiktaş'taki bir otelde "Gençliğin Yüzleri" forumuna katılan Kavuncu, diğer adayların öğrencilere ve emeklilere yönelik vaatlerini "popülist vaatler" olarak nitelendirdi.

Kavuncu, depreme ve barınma sorununa karşı kalıcı çözüm için diğer adaylara, "Gelin hep beraber İstanbul Vizyon Belgesi hazırlayalım. Hepimizin önceliği deprem olacak ve 'Yılda şu kadar binayı dönüştüreceğiz, bu kentin kaynağını buralar için harcayacağız.' diye taahhütte bulunalım. Kim kazanırsa mecburen bunu uygulasın." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Buğra Kavuncu, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İstanbul Vizyon Belgesi Hazırlama Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:05 Eylem Tok’un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu Eylem Tok'un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu
16:35 MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti’nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
16:54 Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir
16:45 Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel söyleşi programı düzenledi Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel söyleşi programı düzenledi
16:17 Murat Kurum, İmamoğlu’nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı
16:12 Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü Emre’den ortalığı ayağa kaldıracak sözler Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü! Emre'den ortalığı ayağa kaldıracak sözler
16:11 Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO’lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO'lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:49 Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 18:57:01. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İstanbul Vizyon Belgesi Hazırlama Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement