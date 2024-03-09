İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, İstanbul Vizyon Belgesi Hazırlama Çağrısı Yaptı

Politika

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Gelin hep beraber İstanbul Vizyon Belgesi hazırlayalım. Hepimizin önceliği deprem olacak ve 'Yılda şu kadar binayı dönüştüreceğiz, bu kentin kaynağını buralar için harcayacağız.' diye taahhütte bulunalım. Kim kazanırsa mecburen bunu uygulasın." çağrısında bulundu.

Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'deki Karadeniz Eğitim, Kültür ve Çevre Koruma Vakfında düzenlenen programda ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Kavuncu, partisinin 2019'da bir ittifak yaptığını, bu ittifakın İstanbul'da başarılı olduğunu ancak genel seçimlerde arzu edilen neticeye ulaşamadığını söyledi.

Kendilerine, ittifakı bozan taraf oldukları eleştirisini getirenlerin tutarsız davrandıklarını ifade eden Kavuncu, konuştu:

"Dediler ki 'En uygun kişi bizim için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.' Genel seçimler bitti. Olağan kongrede, cumhurbaşkanlığına uygun gördükleri Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığına uygun görmediler. Siz bunu son derece doğal karşılayıp, aldığımız kararı 'Nasıl olur?' diye eleştirirseniz, o zaman benim aklıma vesayetçi, kendi dışında hiç kimseyi tanımayan, kendisine tabi olursa tanıyan bir kafa yapısı gelir. Onun için bizim aldığımız karar son derece tutarlı."

Kavuncu, İstanbul'da sorunları 28 başlıkta topladıklarını, ilk 4 başlığın; barınma, ulaşım, ekonomik problemler ve düzensiz göç olduğunu anlattı.

Popülist yaklaşımlardan uzak, gerçekçi söylemlerle projelerini halka anlatmaya çalıştığını kaydeden Kavuncu, hedeflerinin yılda 12-15 kilometre metro hattı yapmak ve İstanbul'da yaşayan herkesin 15 dakikada toplu taşımaya ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

İlçedeki İmam Hüseyin Cemevi'ni de ziyaret eden Kavuncu, ardından Volkswagen Arena'daki "Robotik Yarışması"nı takip etti.

Son olarak Beşiktaş'taki bir otelde "Gençliğin Yüzleri" forumuna katılan Kavuncu, diğer adayların öğrencilere ve emeklilere yönelik vaatlerini "popülist vaatler" olarak nitelendirdi.

Kavuncu, depreme ve barınma sorununa karşı kalıcı çözüm için diğer adaylara, "Gelin hep beraber İstanbul Vizyon Belgesi hazırlayalım. Hepimizin önceliği deprem olacak ve 'Yılda şu kadar binayı dönüştüreceğiz, bu kentin kaynağını buralar için harcayacağız.' diye taahhütte bulunalım. Kim kazanırsa mecburen bunu uygulasın." çağrısında bulundu.