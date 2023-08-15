Ankara bu iddiayı konuşuyor! İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları netleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara bu iddiayı konuşuyor! İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları netleşti

Son Güncelleme: 15.08.2023 08:39

Türkiye'de yerel seçim atmosferi başlarken, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara için adaylarını belirlediği iddiası kulisleri hareketlendirdi. İYİ Parti'nin İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da ise Adnan Beker'i aday göstereceği konuşuluyor.

Türkiye yavaş yavaş yerel seçim atmosferine girerken, partiler de çıkaracakları adayları netleştirmeye başladı. Seçimde CHP ile ittifak yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyan İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara için adaylarını belirlediği iddiası kulisleri hareketlendirdi. Son gelen bilgilere göre İYİ Parti, İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da ise Adnan Beker'i aday gösterecek.

"BU İSİMLERE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR DİYEBİLİRİZ"

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti'ye ilişkin verdiği kulis bilgisinde "Herhangi bir ittifak olmaz ise 2 isim öne çıkıyor, İYİ Parti'de bunlara kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Ankara adayları, bir tanesi İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, öbürü İstanbul'da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu" ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEHİRLERDE İTTİFAK YAPILACAĞINA DAİR ŞERH DÜŞECEK"

Gürel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya ve 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin şu kulis bilgilerini verdi; "İYİ Parti'de Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya bazı şerhler düşeceği ifade ediliyor. Ankara ve İstanbul'da ilçeler ve il düzeyinde ittifak yapılabileceğine dair şerh düşecek.

"İYİ PARTİ'DE BU İSİMLERE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR"

Herhangi bir ittifak olmaz ise 2 isim öne çıkıyor, İYİ Parti'de bunlara kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Ankara için Milletvekili Adnan Beker, İstanbul içinse Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'yu aday gösterecekler."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR
500

Buğra Kavuncu, Meral Akşener, Adnan Beker, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara bu iddiayı konuşuyor! İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları netleşti - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Otogaza zam: Benzin fiyatı 1 lira 55 kuruş artacak
09:28 Chelsea, Moises Caicedo'yu transfer etti
09:24 Akaryakıta zam üstüne zam! Benzinin litresi 38 lirayı aşacak
09:23 İngiltere tarihinin en pahalı transferi! Moises Caicedo, Chelsea'de
09:01 Hatay'da Sıcaklık Rekoru Kırıldı: Termometreler 50 Dereceyi Gösterdi
08:59 Türkiye sıcaklık rekoru dün 50 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesinde kırıldı
08:57 Galatasaray, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo için yaptığı teklifi kabul etti
08:52 Galatasaray teklifi kabul etti! Zaniolo, Aston Villa'ya imza atmak için gün sayıyor
08:35 Ankara bu iddiayı konuşuyor! İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları netleşti
08:31 Bomba iddia: İYİ Parti'nin yerel seçimlerdeki İstanbul ve Ankara adayları netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2023 09:32:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara bu iddiayı konuşuyor! İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement