İYİ Parti İzmir'de Kalkınma Projeleri Konferansı düzenledi - Son Dakika

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "Çok iddialı bir şekilde 1,5 yıl içinde kur ve faiz problemini de enflasyon problemini de çözeriz. Türkiye yoksulluğu hak etmiyor." dedi.

Özlale, partisinin Kalkınma Politikaları Başkanlığınca Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İYİ Parti Kalkınma Projeleri İzmir Konferansı'nda yaptığı konuşmada, partisinin önceliğinin yoksullukla mücadele olduğunu, başta kadınlar ve gençler olmak üzere herkese istihdam sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

Dolar inse de çıksa da görmezden gelinemeyecek bazı problemlerin bulunduğunu, bunların başında yoksulluk ve işsizliğin geldiğini anlatan Özlale, özellikle genç işsizliğinin önemli sorun olduğunu ifade etti.

Özlale, şöyle devam etti:

"Biz kalkınma kongresinde Türkiye'nin asıl meselesi olan zenginliği nasıl bölüşeceğiz, fakirliği nasıl azaltacağız konularında bir program hazırladık. Çok iddialı bir şekilde 1,5 yıl içinde kur ve faiz problemini de enflasyon problemini de çözeriz. Türkiye yoksulluğu hak etmiyor. Bu yoksulluğa razı değiliz, eşitlenmeyi de istemiyoruz eşitleneceksek zenginlikte eşitlenmeliyiz. İYİ Parti'nin en büyük vaadi bu."

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, "Bir operasyonla doları düşürme gücünüz varsa niye dolar 8-9 lirayken bir operasyon yapmadınız ?" dedi.