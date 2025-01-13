İzmir'de İYİ Parti'ye üye olanlar için rozet takma töreni düzenlendi.
İl başkanlığında düzenlenen törende konuşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kırkpınar hükümetin politikalarını eleştirerek, örgün eğitimde hedeflenen okullaşma sayısına ulaşılamadığını iddia etti.
Kırkpınar'ın konuşmasının ardından İYİ Parti'ye üye olan 12 kişiye parti rozeti takıldı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti İzmir'de Rozet Töreni - Son Dakika
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