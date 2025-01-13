İYİ Parti İzmir'de Rozet Töreni - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti İzmir'de Rozet Töreni

İYİ Parti İzmir\'de Rozet Töreni

İYİ Parti, İzmir'de yeni üyeleri için rozet takma töreni düzenledi. Hüsmen Kırkpınar, eleştirilerde bulundu.

13.01.2025 17:48
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İzmir'de İYİ Parti'ye üye olanlar için rozet takma töreni düzenlendi.

İl başkanlığında düzenlenen törende konuşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırkpınar hükümetin politikalarını eleştirerek, örgün eğitimde hedeflenen okullaşma sayısına ulaşılamadığını iddia etti.

Kırkpınar'ın konuşmasının ardından İYİ Parti'ye üye olan 12 kişiye parti rozeti takıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti İzmir'de Rozet Töreni - Son Dakika

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