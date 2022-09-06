Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına İYİ Parti lideri Akşener'den yanıt geldi: Bu noktada hiçbir şey konuşulmadı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına İYİ Parti lideri Akşener'den yanıt geldi: Bu noktada hiçbir şey konuşulmadı

06.09.2022 20:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için, "6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım" çıkışı hakkında yorumlarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kazanacak bir adayla yola çıkılması gerektiğini belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun bunları söylemesi çok saygıdeğer. Masaya, 'Benim adaylığımı konuşalım' diye gelebilir, hakkıdır. Ama bu noktada hiçbir şey konuşulmadı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda "Cumhurbaşkanlığı'na aday olur musunuz?" sorusuna "6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım" şeklinde yanıt vermişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniçağ TV'ye konuk olarak Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU NOKTADA BİR ŞEY KONUŞULMADI"

Açıklamalarında Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu masadan çıkan adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıflar var sıfatlar var; ben onların her fırsatta doğru olduğunu söyledim. Ve kazanacak bir adayla benim eklediğim şey o çok başından beri; Kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekliliği. Hala burada duruyoruz. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında söylediği 'Bu masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım onur duyarım' demesi çok saygı değer. Ama bu noktada hiçbir şey konuşulmadı" dedi.

"MASADA 'HAYIR BEN DEĞİLİM' DİYEN TEK KİŞİ BENİM"

6'lı masada aday olmadığını açıklayan tek lider olduğunu ifade eden Akşener, "Cumhurbaşkanı adayı değilim başbakanlığa talibim dedikten sonra şimdi o masada Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda 'Hayır ben değilim' diyen tek kişi benim. Şimdi dolayısıyla diğer 5 arkadaşın yani liderler arasında talip olması söz konusu olursa - bunu hiç konuşmadık - dolayısıyla hepsinin aday olma hakkı var. Çok saygı değer bir davranış biçimi. Ama diğer taraftan tek aday üzerinden yürümeyi doğru bulduğumuzu deklare ettik" dedi.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına İYİ Parti lideri Akşener'den yanıt geldi: Bu noktada hiçbir şey konuşulmadı - Son Dakika


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