6'lı masayı terk edecek mi? Youtube'da sorulan soruya Akşener "hayır" diyemedi - Son Dakika
Üye Girişi

6'lı masayı terk edecek mi? Youtube'da sorulan soruya Akşener "hayır" diyemedi

12.12.2022 17:01

İYİ Parti lideri Meral Akşener katıldığı bir Youtube kanalında sosyal medyadan gelen soruları ve yorumları yanıtladı. Erdoğan'ın masayı terk et çağrısı üzerinden yapılan "Reis büyüksün ama ekonomi ve eğitimi sal Meral Mommy'e bak gerisi sende. Her şey daha iyi olur belki" şeklindeki sözlere Akşener "Yorum yok" dedi.

Bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "6'lı masayı terk et" söylemi ile gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir Youtube kanalında soruları cevapladı.

"YORUM YOK"

Bir kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek "Reis büyüksün ama ekonomi ve eğitimi sal Meral Mommy'e bak gerisi sende. Her şey daha iyi olur belki" sözlerine Akşener "Yorum yok" dedi.

ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

İstiklal Caddesi saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e çağrı yaparak İYİ Parti'ye "Masayı terk etmek üzere konumunu gözden geçirmeli" demişti.

Akşener, Erdoğan'ın bu çağrısına şöyle yanıt vermişti:

''Biz bugüne kadar sayın Erdoğan'ın yaptığı zigzaglara alıştık. Masaya oturan açılım yapan kendileri. Biz Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı yerli ve milli tanımına ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan partiyiz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği ortaya sürüldüğü kumar masasında, hiç olmadık bundan sonra da olmayız.''

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e açtığı tazminat davasını kazandı! Gelen 55 bin lira, TÜRGEV'e bağışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e açtığı tazminat davasını kazandı! Gelen 55 bin lira, TÜRGEV'e bağışlandı EYT 2023'e sarktı! Akşener 'verilen sözleri' hatırlatarak yaklaşan seçimleri işaret etti EYT 2023'e sarktı! Akşener 'verilen sözleri' hatırlatarak yaklaşan seçimleri işaret etti

Meral Akşener, İYİ Parti, 6'lı Masa, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 6'lı masayı terk edecek mi? Youtube'da sorulan soruya Akşener 'hayır' diyemedi - Son Dakika


Son Dakika
17:45 İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'daki selin bilançosunu açıkladı: 100 konut, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm sera hasar gördü
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restine Yunanistan'dan cevap: Kuzey Kore tavırlarının NATO'da yeri yok
17:33 Konut kredisinde kademeli faiz dönemi başlıyor! Bakan Nureddin Nebati duyurdu
17:25 Gecikmeli de olsa Galatasaray formasına kavuşuyor! İşte sarı-kırmızılıların ilk transferi...
17:08 Havalimanında 2'nci kattan düşen genç kadının ölümünde intihar şüphesi!
16:59 Cinsel ilişki teklifini reddeden karısına dehşeti yaşattı! Jandarma tarafından gözaltına alındı
17:00 Boşa çıkan Caner Erkin eski takımıyla 6 aylık mukavele yapacak
17:00 EYT'de takvim belirlendi! Beklenen düzenleme 2023'e kaldı
16:55 Sürpriz gelişme! Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran efsane dizi Şahsiyet'in yeni sezon çekimleri başladı
16:42 İngiltere'de korkunç olay! Buz tutan göle düşen çocuklar can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2022 18:45:09. #1.11#
SON DAKİKA: 6'lı masayı terk edecek mi? Youtube'da sorulan soruya Akşener "hayır" diyemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement