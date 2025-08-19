İYİ Parti Mardin İl Başkanı ve ilçe teşkilatları istifa etti - Son Dakika
İYİ Parti Mardin İl Başkanı ve ilçe teşkilatları istifa etti

İYİ Parti Mardin İl Başkanı ve ilçe teşkilatları istifa etti
19.08.2025 20:37
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve beraberindeki ilçe teşkilatları, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek amacıyla partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, Artuklu, Dargeçit, Midyat, Savur, Mazıdağı, Nusaybin ve Yeşilli ilçe yönetimleriyle birlikte, partilerinden topluca istifa ettiklerini duyurdu. Basına ve kamuoyuna yapılan açıklamada, bu kararın siyasi değil, vicdani ve tarihi bir sorumluluk gereği alındığı belirtildi.

Akar açıklamasında, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi atmosferde, toplumsal barış ve kardeşlik ortamının sağlanmasına katkı sunmak amacıyla bu adımı attıklarını belirtti. Özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "milli birlik ve kardeşlik" çağrısının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan tarafından da desteklenmesini önemsediklerini vurguladı.

"Bu bir istifa değil, bir çağrıdır"

Akar, Mardin'in etnik ve dini çeşitliliğiyle yüzyıllardır barış içinde yaşayan bir kent olduğunu hatırlatarak, "Bu topraklarda artık hiçbir ferdin kanı akmamalı, hiçbir evlat annesiz, hiçbir anne evlatsız kalmamalıdır. Bunun için makamlar, unvanlar, görevler feda edilir; yeter ki Türkiye'ye kalıcı barış, adalet ve huzur hakim olsun" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Türkler ve Kürtlerin Cumhuriyet'in kuruluşunda omuz omuza mücadele ettiğine dikkat çekilerek, bu tarihi birlikteliğin "Terörsüz Türkiye" süreciyle yeniden canlandırılması gerektiği vurgulandı.

"İYİ Parti beklentileri karşılamadı"

Akar, İYİ Parti'nin TBMM'de kurulan Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu gibi önemli süreçlere katkı sunmamasını eleştirerek, bu duruşun halkın talepleriyle çeliştiğini belirtti. Akar, "İYİ Parti'nin barış sürecine karşı tutumu, bizi halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına bu kararı almaya mecbur bıraktı" dedi.

Ayrıca Akar, Meral Akşener'in geçmişte yaptığı "iki kardeşin kavgasını bitirme" çağrısının halkta olumlu yankı bulduğunu ancak bu söylemin parti politikalarına yansımadığını ifade etti.

Süleyman Akar ve ilçe teşkilatları, bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi parti çatısı altında değil, bağımsız olarak barış, adalet ve kardeşlik mücadelesini sürdüreceklerini açıkladı.

Akar açıklamasının sonunda, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nda görev alan tüm partilere ve milletvekillerine başarılar dileyerek, "Milletimizin hayır duası ve desteğiyle her zorluğun üstesinden gelineceğine inanıyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

