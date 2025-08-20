İYİ Parti Mardin İl Başkanlığı\'ndan \'Terörsüz Türkiye\' İçin Toplu İstifa

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, il yönetimi ve Artuklu, Dargeçit, Midyat, Savur, Mazıdağı, Nusaybin, Yeşilli ilçe teşkilatları yöneticileri ile birlikte 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek için partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İl Başkanı Süleyman Akar, yazılı açıklamasında, toplu istifa gerekçesi olarak 'Terörsüz Türkiye' sürecini gösterdi. Akar, "Mardin halkı, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Süryani'siyle asırlardır bir arada yaşamış, hoşgörünün, barışın ve kardeşliğin simgesi olmuştur. Bugün attığımız bu adım, sadece bir istifa değil, toplumsal barışa ve kardeşliğe bir davettir, bir çağrıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi ve cesur çıkışı ile Türkiye ve dünya gündemine gelen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da destek verdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli birlik ve kardeşlik çağrısını dikkate alarak, ülkemizde kalıcı barış ve toplumsal huzurun tesisi amacıyla çözüm sürecine destek vermeyi, ülkemizin geleceği için vicdani ve tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.