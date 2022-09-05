İYİ Parti'li Çelik: "Ülkemizin demografik yapısı tehdit altındadır"

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, "Ülkemizin demografik yapısı ciddi bir tehdit altındadır." dedi.

Çelik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki "güvenlik açığının" başlıca nedenin yönetim krizi olduğunu söyledi.

Türkiye'de ulusal güvenlik, ekonomi, maliye, dış politika, yargı, sağlık, eğitim gibi alanlarda zorluklar yaşandığını ileri süren Çelik, bu zorlukların, ülkeyi bütünsel bir krize götürdüğünü savundu.

İktidarın, ülkeyi yönetemediğini iddia eden Çelik, "Keyfi tutuklamalar, partizan gece yarısı kararnameleri, tehditler, kayırmalar, şaibe ve yolsuzluklar, tek adam rejiminin görünen yüzüdür." ifadesini kullandı.

Mülteci krizinin de güvenlik açıklarından biri olduğunu ve bu krize kendiliğinden gelişen bir olay olarak bakılamayacağını kaydeden Çelik, "Ülkemizin demografik yapısı ciddi bir tehdit altındadır. Milletin alın terini, servetini Suriye bataklığına gömen iktidar, sınır güvenliği de dahil, taammüden sorumludur. Halbuki; hudut namustur, milli namus çiğnetilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.