İYİ Parti'li Çelik: "Ülkemizin demografik yapısı tehdit altındadır" - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti'li Çelik: "Ülkemizin demografik yapısı tehdit altındadır"

05.09.2022 15:44
İYİ Parti'li Çelik: "Ülkemizin demografik yapısı tehdit altındadır"

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, "Ülkemizin demografik yapısı ciddi bir tehdit altındadır.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, "Ülkemizin demografik yapısı ciddi bir tehdit altındadır." dedi.

Çelik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki "güvenlik açığının" başlıca nedenin yönetim krizi olduğunu söyledi.

Türkiye'de ulusal güvenlik, ekonomi, maliye, dış politika, yargı, sağlık, eğitim gibi alanlarda zorluklar yaşandığını ileri süren Çelik, bu zorlukların, ülkeyi bütünsel bir krize götürdüğünü savundu.

İktidarın, ülkeyi yönetemediğini iddia eden Çelik, "Keyfi tutuklamalar, partizan gece yarısı kararnameleri, tehditler, kayırmalar, şaibe ve yolsuzluklar, tek adam rejiminin görünen yüzüdür." ifadesini kullandı.

Mülteci krizinin de güvenlik açıklarından biri olduğunu ve bu krize kendiliğinden gelişen bir olay olarak bakılamayacağını kaydeden Çelik, "Ülkemizin demografik yapısı ciddi bir tehdit altındadır. Milletin alın terini, servetini Suriye bataklığına gömen iktidar, sınır güvenliği de dahil, taammüden sorumludur. Halbuki; hudut namustur, milli namus çiğnetilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Akşener'in yorum yapmadığı 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine İYİ Partili Koray Aydın tepki gösterdi! Akşener'in yorum yapmadığı 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine İYİ Partili Koray Aydın tepki gösterdi! Sosyal medya ikiye bölündü! Akşener'in seçim şarkısının Kürtçe bir şarkıya ait olduğu iddia edildi Sosyal medya ikiye bölündü! Akşener'in seçim şarkısının Kürtçe bir şarkıya ait olduğu iddia edildi
Kaynak: AA

Milletvekili, Behiç Çelik, İYİ Parti, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'li Çelik: 'Ülkemizin demografik yapısı tehdit altındadır' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:45:32. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti'li Çelik: "Ülkemizin demografik yapısı tehdit altındadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement