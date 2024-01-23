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İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya: Antalya kamu hizmetlerinden yeterince faydalanamıyor - Son Dakika
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İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya: Antalya kamu hizmetlerinden yeterince faydalanamıyor

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'nın döviz girdisine ciddi katkılar sağlamasına rağmen kamu hizmetlerinden yeterince faydalanamadığını belirtti. Kaya, Antalya'nın ekonomideki büyük katkısına rağmen yeterli yatırım alamadığını ve ulaşım sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya: Antalya kamu hizmetlerinden yeterince faydalanamıyor
23.01.2024 - 19:11,  Güncelleme: 19:13
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İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye'nin dövize ihtiyaç duyduğu kritik dönemlerde Antalya'nın döviz girdisine ciddi katkılar sağladığını ancak buna rağmen kamu hizmetlerinden yeterince faydalanamadığını söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Antalya'nın 2023'te ihracatını artırmayı başaran 32 ilden birisi olduğunu söyledi.

Antalya'nın ekonomideki büyük katkısına rağmen yeteri kadar yatırım alamadığını savunan Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun İstanbul ve Ankara bağlantısını geliştirecek yeni otoyol ve hızlı tren projelerine ihtiyaç olduğu şeklinde açıklama yaptığını aktardı.

Kaya, "Antalya ekonomiye bu kadar katkı verirken ve ulaşım sorunu yaşarken halen problemi olmayan Ankara-İstanbul bağlantı yolunun gelişmesi için neden ek kaynak ayrılıyor. Türkiye'nin dövize ihtiyaç duyduğu kritik dönemlerde Antalya döviz girdisine ciddi katkılar sağlayan bir il. Fakat kamu hizmetini alamıyor. Antalya'nın kamu hizmetini alabilmesi için Antalya'yı İstanbul ya da Ankara'ya mı taşımamız gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya: Antalya kamu hizmetlerinden yeterince faydalanamıyor - Son Dakika


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