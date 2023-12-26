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İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya: Kamu lojmanları acilen inşa edilmeli - Son Dakika
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İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya: Kamu lojmanları acilen inşa edilmeli

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, kamu personeli için büyükşehirlerde kira fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, kamu lojmanları inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Kaya, barınma ve konut ihtiyacının anayasal bir hak olduğunu vurguladı ve konut fiyatlarının vatandaşlar için hayal olduğunu ifade etti. Ayrıca, TOKİ'nin düşük gelirli kesimlerin konut sahibi olmasını sağlama amacının kaybolduğunu dile getirdi ve kamu lojmanları ile nitelikli yurtların inşa edilmesini talep etti.

İYİ Parti Milletvekili Aykut Kaya: Kamu lojmanları acilen inşa edilmeli
26.12.2023 - 17:18,
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İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Kamu personelimiz için Antalya, Muğla, İstanbul, Ankara gibi kira fiyatlarının yüksek olduğu büyükşehirlerimizde acilen kamu lojmanları inşa edilmeli." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, barınma ve konut ihtiyacının anayasal bir hak olduğunu söyledi.

"Ülkemiz derin bir barınma krizinden geçiyor." diyen Kaya, bu krizin gün geçtikçe daha da derinleştiğini savundu.

Konut kira fiyatlarının geldiği düzeye ilişkin eleştirilerde bulunan Kaya, asgari ücretin yetersiz kaldığını, barınmanın maliyetinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Kaya, "Konut fiyatlarının gelmiş olduğu noktada vatandaşlarımızın bir ev sahibi olma düşüncesi bir hayal olmuştur." diye konuştu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) kuruluş amacının düşük gelirli kesimlerin konut sahibi olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Kaya, son dönemde bu fonksiyonların kaybolduğunu öne sürdü.

TOKİ'nin ticari amaçla faaliyet gösteren bir şirket gibi hareket etmeye başladığı iddiasını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"TOKİ, dar gelirli vatandaşlarımız için arsa ve konut üretimine ivedilikle başlamalı. Kamu personelimiz için Antalya, Muğla, İstanbul, Ankara gibi kira fiyatlarının yüksek olduğu büyükşehirlerimizde acilen kamu lojmanları inşa edilmeli. Ayrıca öğrencilerimiz için de kira fiyatlarının yüksek olduğu şehirlerimizde nitelikli yurtların inşa edilmesi elzemdir."

Kaynak: AA
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