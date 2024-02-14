İYİ Parti\'nin aday tanıtım toplantısında olay! Sloganlarla başladı, kavgaya dönüştü

Politika

İYİ Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı için genel merkezde düzenlenen törende kavga çıktı. Parti lideri Meral Akşener'in de katıldığı törende İYİ Parti Etimesgut Belediye Başkan adayının Hilmi Özer olarak duyurulması ilçe teşkilatındaki üyelerin tepkisine yol açtı.

"ETİMESGUT TEPKİSİ"

Etimesgut adayının eski AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Hilmi Özer olmasına salondaki bazı partililer, tepki gösterdi. Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, 'Teşkilat istemiyor', 'Mansur Başkan' şeklinde sloganlar attı. Tepki gösteren partililer, yaşanın arbedenin ardından görevlilerce salondan çıkarıldı. Etimesgut Teşkilat üyelerinin Yenimahalle'den aday gösterilen Sevin Çağlayan'ı istediği de öne sürüldü.

MANSUR YAVAŞ'A DESTEK, KÜRŞAT ZORLU VE BURAK AKBURAK'A İSTİFA SLOGANLARI

Olaylar sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın lehine sloganlar atılırken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak'a istifa sloganları atıldı.

AKŞENER: BURADA BAĞIRAN ARKADAŞLARIN AHLAKINI SİZİN VİCDANINIZA BIRAKIYORUM

Akşener, yaptığı açıklamada, "Sevin gerçekten çok çalışkan bir kızım. Sevin'e dedim ki bazı yerlerde zorluğumuz var, 'Şuraya olur musun' dedim, o da 'Meral Abla baş üstüne' dedi. Şimdi herkesin huzurunda diyorum ki Sevin benim kızımdır. Burada bağıran arkadaşlarımın ahlakını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi gitmiştir" diye konuştu





İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Tanıtım töreninde çıkan olaylar sonrasında gazeteci İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ın görevden alındığı öne sürüldü. Gelişmeyi Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Olaylı tanıtım toplantısında açıklanan İYİ Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları şu şekilde: