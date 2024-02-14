İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında olay! Sloganlarla başladı, kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında olay! Sloganlarla başladı, kavgaya dönüştü

Ankara'da İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım töreninde protesto yaşandı. Etimesgut Belediye Başkan Adayı olarak Hilmi Özer'in duyurulmasıyla ilçe teşkilatı üyeleri tepki gösterdi. Üyeler, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Burak Akburak'ı istifaya davet etti. Gerginlik daha sonra kavgaya dönüştü. Olaylar sonrası Akşener, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ı görevden aldı.

14.02.2024 16:27  Güncelleme: 16:33
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İYİ Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı için genel merkezde düzenlenen törende kavga çıktı. Parti lideri Meral Akşener'in de katıldığı törende İYİ Parti Etimesgut Belediye Başkan adayının Hilmi Özer olarak duyurulması ilçe teşkilatındaki üyelerin tepkisine yol açtı.

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında protesto! İstifa sloganları atıldı

"ETİMESGUT TEPKİSİ"

Etimesgut adayının eski AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Hilmi Özer olmasına salondaki bazı partililer, tepki gösterdi. Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, 'Teşkilat istemiyor', 'Mansur Başkan' şeklinde sloganlar attı. Tepki gösteren partililer, yaşanın arbedenin ardından görevlilerce salondan çıkarıldı. Etimesgut Teşkilat üyelerinin Yenimahalle'den aday gösterilen Sevin Çağlayan'ı istediği de öne sürüldü.

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında protesto! İstifa sloganları atıldı

MANSUR YAVAŞ'A DESTEK, KÜRŞAT ZORLU VE BURAK AKBURAK'A İSTİFA SLOGANLARI

Olaylar sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın lehine sloganlar atılırken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak'a istifa sloganları atıldı.

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında protesto! İstifa sloganları atıldı

AKŞENER: BURADA BAĞIRAN ARKADAŞLARIN AHLAKINI SİZİN VİCDANINIZA BIRAKIYORUM

Akşener, yaptığı açıklamada, "Sevin gerçekten çok çalışkan bir kızım. Sevin'e dedim ki bazı yerlerde zorluğumuz var, 'Şuraya olur musun' dedim, o da 'Meral Abla baş üstüne' dedi. Şimdi herkesin huzurunda diyorum ki Sevin benim kızımdır. Burada bağıran arkadaşlarımın ahlakını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi gitmiştir" diye konuştu


İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında protesto! İstifa sloganları atıldı

İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Tanıtım töreninde çıkan olaylar sonrasında gazeteci İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ın görevden alındığı öne sürüldü. Gelişmeyi Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında protesto! İstifa sloganları atıldı

Olaylı tanıtım toplantısında açıklanan İYİ Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları şu şekilde:

  • Akyurt belediye başkan adayı Nihat Karaoğlan
  • Altındağ belediye başkan adayı Remzi Sağlam
  • Ayaş belediye başkan adayı Alaattin Süer
  • Bala belediye başkan adayı Levent Gürbüz
  • Beypazarı belediye başkan adayı Veysel Ayık
  • Çamlıdere belediye başkan adayı Numan Cengiz
  • Çankaya belediye başkan adayı Osman Topal
  • Çubuk belediye başkan adayı Korhan Merki
  • Elmadağ belediye başkan adayı Cemalettin Delice
  • Etimesgut belediye başkan adayı Hilmi Özer
  • Gölbaşı belediye başkan adayı Fehmi Kandemir
  • Haymana belediye başkan adayı Yakup Coşkun
  • Kahramankazan belediye başkan adayı Fatma Gülümser Birol
  • Kalecik belediye başkan adayı Filiz Ulusoy
  • Keçiören belediye başkan adayı Kemal Babuccu
  • Mamak belediye başkan adayı Hüseyin Bayındır
  • Sincan belediye başkan adayı Fatih Koca
  • Şereflikoçhisar belediye başkan adayı Avni Yıldırım
  • Yenimahalle belediye başkan adayı Sevin Çağlayan.
İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında protesto! İstifa sloganları atıldı
İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında protesto! İstifa sloganları atıldı
İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında protesto! İstifa sloganları atıldı
İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında protesto! İstifa sloganları atıldı
İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında protesto! İstifa sloganları atıldı
İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında protesto! İstifa sloganları atıldı
İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında protesto! İstifa sloganları atıldı
İYİ Parti\'nin aday tanıtım toplantısında olay! Sloganlarla başladı, kavgaya dönüştü
Kaynak: İHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında olay! Sloganlarla başladı, kavgaya dönüştü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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