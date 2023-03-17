İYİ Parti'nin seçim afişi olay yarattı! İmamoğlu ve Yavaş yer alırken, Kılıçdaroğlu'na yer verilmedi - Son Dakika
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İYİ Parti'nin seçim afişi olay yarattı! İmamoğlu ve Yavaş yer alırken, Kılıçdaroğlu'na yer verilmedi

17.03.2023 13:13

İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi reklam alanlarına asılan afişinde İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın görselleri kullanılırken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kullanılmadı.

6'lı Masa'nın adaylık belirleme sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in diğer 5 partinin ortak görüşe vardığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunması günlerce konuşulmuştu.

İYİ PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AFİŞ

Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması teklifi sonrası 6'lı Masa'da sular duruldu ancak bugün Ümraniye'de çekilen bir fotoğraf bu tartışmaları yeniden gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam alanlarına asılan söz konusu İYİ Parti afişinde Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NA YER VERİLMEDİ

Söz konusu afişte "Tarih yazacağız" yazısı dikkat çekerken, 6'lı Masa'nın adayı olarak gösterilen Kılıçdaroğlu yer almadı.

İşte tartışma yaratacak o afiş:

İYİ Parti'nin seçim afişinde İmamoğlu ve Mansur Yavaş bulunurken, Kılıçdaroğlu'na yer verilmedi
YORUMLAR (7)
  • Hakim ATMACA: Şahsen ne meral ne yavaş ne imam boş ceviz kabuğu bunlar bana göre ya tayip ya kılıçtaroğlu ya ince buların üçünden biri olabilir Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • Hakim ATMACA: Bu meral başgan yine rüzgarsız havada fırıldak gibi dönmeye başlıyo kısaca budan kimseye hayır mayır yok Cevap Yaz 23 8 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Ermurat: Meral hanım kendini kurtarma peşinde başka partinin başkanının afişe asmak nedir madem sizde o irade yok iye millet sana oy atsın partini bitirdin sen boşuna çaban onlardan değilim imajı verme boşuna o gün surat ifaden mecbur birakildin anlaşıldı Cevap Yaz 26 6 Yayından Kaldır
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