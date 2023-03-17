6'lı Masa'nın adaylık belirleme sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in diğer 5 partinin ortak görüşe vardığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunması günlerce konuşulmuştu.
Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması teklifi sonrası 6'lı Masa'da sular duruldu ancak bugün Ümraniye'de çekilen bir fotoğraf bu tartışmaları yeniden gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam alanlarına asılan söz konusu İYİ Parti afişinde Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yer aldı.
Söz konusu afişte "Tarih yazacağız" yazısı dikkat çekerken, 6'lı Masa'nın adayı olarak gösterilen Kılıçdaroğlu yer almadı.
İşte tartışma yaratacak o afiş:
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'nin seçim afişi olay yarattı! İmamoğlu ve Yavaş yer alırken, Kılıçdaroğlu'na yer verilmedi - Son Dakika