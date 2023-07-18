İYİ Parti, ÖTV zamlarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için dava açtı - Son Dakika
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İYİ Parti, ÖTV zamlarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için dava açtı

18.07.2023 22:20

İYİ Parti, Danıştayda dava açarak, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi. Parti, kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

Akaryakıta getirilen yüzde 200'ün üzerindeki ÖTV zammı için İYİ Parti harekete geçti. İYİ Parti Danıştay'a dava açarak söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

AKARYAKIT'A YÜZDE 200'ÜN ÜZERİNDE ÖTV ZAMMI

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) büyük artış yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, geçtiğimiz günlerde akaryakıta yüzde 200'ün üzerinde ÖTV zammı geldi.

İYİ PARTİ KARARIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

İYİ Parti, Danıştay'da dava açarak, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi. İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi tutarlarının yeniden belirlendiği hatırlatıldı.

"MÜCADELEMİZİ HER MECRADA SÜRDÜRECEĞİZ"

Kararın Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürülen dava dilekçesinde, bu nedenle Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olan vergi yetkisini adeta bir yetki devri gerçekleştirerek Türk milletine karşı ölçüsüz bir şekilde kullanan Cumhurbaşkanı Kararına yönelik olarak, Toplumsal Politikalar Başkanımız Ece Güner ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Ahmet Zeki Üçok tarafından bugün Danıştay'da iptal davası açılmıştır. Vatandaşımızı nefes alamaz hale getiren yeni vergilere ve zamlara karşı İYİ Parti olarak tüm imkanlarımızı kullanarak mücadelemizi her mecrada sürdüreceğiz." demişti.

İYİ Parti, ÖTV zamlarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için dava açtı

"ESKİ MAAŞLARI DA YEMEYE BAŞLADILAR"

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı paylaşımda zamlara tepki göstermişti. Akşener, şunları söylemişti: "Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatafatlı hayatında bir değişim var mı? Yok! Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekâsına…"

İYİ Parti, ÖTV zamlarını içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için dava açtı
Kaynak: AA
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