İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak İstifa Etti

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını belirterek, partiden istifa ettiğini açıkladı. Uçak ile birlikte 6 ilçe başkanı daha görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, parti il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında beraberindeki ilçe başkanları ve çok sayıda parti üyesiyle birlikte istifa ettiğini duyurdu. Siyaseti makam için değil, millete hizmet için yaptıklarını vurgulayan Uçak, "Gücümüzü makamlardan değil, milletimizin sarsılmaz iradesinden ve Hakk'a olan inancımızdan alıyoruz" dedi.

2017'den bu yana İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Serdivan İlçe Başkanlığı ve son olarak İl Başkanlığı görevlerini büyük bir gururla yürüttüğünü belirten Uçak, "2020'de Serdivan İlçe Başkanlığı'na seçildiğimizde, 2018 seçimlerindeki 9 bin 722 olan oyumuzu 2023'te 15 bin 132'ye çıkardık. Ardından İl Başkanlığı görevini devralarak, Sakarya'da partimize ilk defa bir belediye kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"Hizmet menfaate, liyakat şahsi hesaplara dönüştü"

Gelinen noktada İYİ Parti'nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını aktaran Uçak, istifasının gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Hizmetin menfaate, liyakatin ise şahsi hesaplara dönüştüğünü üzülerek görüyorum. Ben ve dava arkadaşlarım bu yola koltuk için değil, memleket sevdası için çıktık. Makamların gelip geçici, onurun ve duruşun ise kalıcı olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Eğer il başkanlığı makamı, inandığımız doğruları söylememize ve Sakarya'nın menfaatlerini savunmamıza engel olacaksa, o makamda bir saniye dahi durmayız."

Uçak, Sakarya için mücadelesini sürdüreceğini belirterek, "Bu andan itibaren görevimden ve İYİ Parti'den ayrılmış olsam da Sakarya'nın bir evladı olarak çalışmaya devam edeceğim. Siyaseti makam için değil, hizmet için yapan bir anlayışla yine sokaklarda, yine milletimizin arasında olacağım" diye konuştu.

6 ilçe başkanı da istifa etti

Ahmet Uçak ile birlikte Akyazı İlçe Başkanı Bekir Uzun, Geyve İlçe Başkanı Remzi Sönmez, Hendek İlçe Başkanı Fatih Bayındır, Sapanca İlçe Başkanı Ali Ceylan, Söğütlü İlçe Başkanı Necati Acar ve Taraklı İlçe Başkanı Yakup Kara da görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. - SAKARYA