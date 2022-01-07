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İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ettiği küfürler sonrası gözaltına alındı - Son Dakika

İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ettiği küfürler sonrası gözaltına alındı

07.01.2022 15:06

Sosyal medya üzerinden AK Parti seçmenine yönelik hakaretler içeren paylaşımda bulunan İYİ Parti Dilovası Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez'e tepkiler çığ gibi büyümüştü. Paylaşım sonrası yapılan şikayetler üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan Göçmez gözaltına alındı.

Kocaeli Dilovası İlçesi Demirciler Mahallesinde oturan ve İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti seçmenine ağıza alınmayacak küfürler sarf etti. Göçmez'in bununla da yetinmeyip "Görüntüleri istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz" demesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Küfür dolu paylaşım sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekerken Göçmez, paylaşımının üzerinden 1 saat geçmeden sosyal medya hesabını kapattı. Ayrıca hesabında İYİ Parti Mahalle Başkanı ibaresini kaldırdığı görüldü.

PARTİYLE İLİŞKİSİ KESİLDİ

Paylaşımında tütün ürünlerine gelen zamandan dolayı kendi akrabaları ve yakınları dahil, bütün AK Parti seçmenine küfür eden Göçmen'e bir tepki de partisinden geldi. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada ise şahsın davranışının kabul edilemez olduğu belirtilerek, Erhan Göçmez'in 3 ay önce partiye üye olduğu ve partide herhangi bir görevinin olmadığı kaydedildi. Aynı zamanda açıklamada, Erhan Göçmez'in İYİ Parti ile ilişiğinin kesildiği de ifade edildi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Gelen tepkiler ve yapılan şikâyetler üzerine, Göçmen hakkında önceki gün yakalama kararı çıkartıldı. Adreslerinde bulunamayan göçmez, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından öğle saatlerinde Dilovası İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Son Dakika Politika İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ettiği küfürler sonrası gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ettiği küfürler sonrası gözaltına alındı - Son Dakika
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