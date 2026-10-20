İYİ Partili Ergun, zeytinde adil taban fiyat ve kilogram başına 50 lira destek istedi - Son Dakika
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İYİ Partili Ergun, zeytinde adil taban fiyat ve kilogram başına 50 lira destek istedi

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İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, zeytinde alım fiyatlarının geçen yılın bile gerisinde kaldığını söyledi. Ergun, Meclis'teki basın toplantısında üreticiye kilogram başına en az 50 lira destek, mazot desteğinin artırılması ve adil taban fiyat politikası istedi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, "Zeytin ve zeytinyağı üreticisini içinde bulunduğu darboğazdan çıkaracak somut adımlar artık gecikmeden atılmalıdır." dedi.

Ergun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin "çok zor bir dönem yaşadığını" iddia ederek, üreticilerin artan maliyetler, düşen ürün fiyatları ve borçlara rağmen üretimden vazgeçmemek için mücadele ettiklerini anlattı. Ergun, bu durumun devam etmesi halinde zeytinin dalda kalma riski olduğunu söyledi.

Metin Ergun, şöyle konuştu:

"Çünkü zeytine verilen fiyat, toplama maliyetini bile karşılamıyor. Gübre, işçilik, ilaç ve nakliye maliyetleri sürekli artıyor. Ancak açıklanan alım fiyatları geçen yılın bile gerisinde kalmış durumdadır. Bu durum üretimi neredeyse imkansız hale getirmektedir. Üreticinin harcamaları her geçen gün artarken zeytin ve zeytinyağının fiyatı aynı ölçüde artmıyor, aksine geriliyor."

Üreticinin hasat sonunda "geçimini nasıl sağlayacağını düşünmesinin kabul edilemeyeceğini" belirten Ergun, "Zeytin üreticisi ayrıcalık değil, emeğinin karşılığını istiyor. Ürününü maliyetini karşılayacak fiyata satmak, borçlarını ödemek ve ailesini geçindirmek istiyor. Zeytin ve zeytinyağı üreticisini içinde bulunduğu darboğazdan çıkaracak somut adımlar artık gecikmeden atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Ergun, zeytin üreticisine kilogram başına en az 50 lira doğrudan ürün desteği verilmesini ve mazot desteğinin artırılmasını isteyerek, üreticinin gerçek maliyetlerinin esas alındığı bir adil taban fiyat politikasının uygulanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
MilletvekiliMetin ErgunİYİ PartiPolitikaEkonomiMuğlaSon Dakika

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