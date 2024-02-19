İYİ Partili ismin tweet'i Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi: Seni de Akşener'i de sokağa çıkamaz ederim - Son Dakika
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Politika

İYİ Partili ismin tweet'i Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi: Seni de Akşener'i de sokağa çıkamaz ederim

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında İYİ Parti GİK Üyesi Bilal Uzun'un kendisine yönelik tweet'ini okuyup tehditler savurdu. Akşener'in "kumar masası" çıkışıyla 'altılı masa'yı kastettiğini savunan Enginyurt, aksini iddia eden İYİ Partili Bilal Uzun'a "Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim" dedi.

19.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:11
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İYİ Partili ismin tweet\'i Cemal Enginyurt\'u küplere bindirdi: Seni de Akşener\'i de sokağa çıkamaz ederim

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SON DAKİKA: İYİ Partili ismin tweet'i Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi: Seni de Akşener'i de sokağa çıkamaz ederim - Son Dakika
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