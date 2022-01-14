İYİ Partili Paçacı, "Büyük Konya Buluşması" programının açılışında konuştu - Son Dakika

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, "Seçimlere az bir süre kaldı. Zamanında veya erken olsa da artık her vesileyle seçim konuşulmaya başlandı. Aynı zamanda tünelin ucundaki ışık da göründü." dedi.

Paçacı, bir sosyal tesiste, düzenlenen "Büyük Konya Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Konya'yı çok önemsediklerini söyledi.

İktidara giden yoldaki taşların bu toplantılarla döşendiğini ifade eden Paçacı, Konya'nın çok önemli bir il olduğunu ve parti olarak da burada en iyi sonucu alacaklarına inandığını vurguladı.

Paçacı, bu ziyaret programlarının diğer büyükşehirlerde de yapılacağı bilgisini paylaşarak, şöyle konuştu:

"Seçimlere az bir süre kaldı. Zamanında veya erken olsa da artık her vesileyle seçim konuşulmaya başlandı. Aynı zamanda tünelin ucundaki ışık da göründü. Devletimiz çok ciddi risklerle karşı karşıya. Milletimiz çok büyük problemlerle karşı karşıya. Bu problemlerin çözümü öyle görünüyor ki; seçimlerle nihayet bulacaktır. İYİ Parti, dördüncü yılını doldururken ilk seçimlerden sonra inşallah iktidarla tanışmış olacaktır. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiş olacaktır."

Toplantının ardından, partinin Başkanlık Divanı, Genel İdare ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekillerinden oluşan heyet, Konya'nın ilçelerinde esnafın sorunlarını dinleyecek, STK'lerle bir araya gelecek.