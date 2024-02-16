İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yönetim Kadrolarıyla Bir Araya Geldi

Politika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin yönetim kadrolarıyla bir araya gelerek, "15 sene önce Seferihisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğum gün toktum, 1 ay sonra koltuğu bırakırken de tokum. Bu kolay bir mesele değil. Günümüz siyasetçileri maalesef çok aç ve doymak bilmiyorlar. Tokluğu içine sindirmiş çok az siyasetçi var" dedi.

Yeni dönemde aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 5 yıllık görev süresinde birlikte çalıştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Koltuğa oturduğumda toktum, şimdi de tokum"

Tunç Soyer, "Küçük yaşlardan itibaren zamanı daha iyi değerlendirmenin, almaktan değil vermekten geçtiğini öğrendim. Çocuk yaşlarımızdan itibaren vicdan ve merhametimizi keşfettik, dünyayı değiştirmeye karar verdik. Daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunu biliyorsunuz ve onu yapmak için de kullanabileceğiniz en güçlü şey siyaset. Gerçekten dünyayı değiştirmek istiyorsanız tok olacaksınız. 15 sene önce Seferihisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğum gün toktum, 1 ay sonra koltuğu bırakırken de tokum. Bu kolay bir mesele değil. Günümüz siyasetçileri maalesef çok aç ve doymak bilmiyorlar. Tokluğu içine sindirmiş çok az siyasetçi var maalesef. Ama enseyi karartmamak lazım, çünkü var" dedi.

"Yıkılmadım, yıkamadılar"

Belediye başkanlığı döneminde yaşadıklarını anlatan Başkan Soyer, "Bu yolculukta ihanet edenler oldu, arkadan hançerleyenler oldu. Onlar için üzülüyorum. O sahip olmak istedikleri unvan, makam neyse, onun için aile terbiyelerinden, ahlaklarından vazgeçiyorlar, çok yazık. Hayat ondan ibaret değil ki… Hayatı ıskalamak çok üzücü. Asla sevinmesinler, yıkılmadım ve yıkamadılar. Çocukluk yıllarında taşıdığım heyecanı, bu memleket için duyduğum aşkı, bu ülkenin aydınlık geleceği için duyduğum heyecanı şu kadarcık engelleyemediler. Yine yüzüm gülmeye devam edecek, mücadele etmeye devam edeceğim. Sonuna kadar böyle olacak, hiç boşuna sevinmesinler. Asla yıkamadılar, yıkamayacaklar. Çok iş yaptık, olağanüstü güzel işler yaptık. Bu yaptığımız işlerin önemli bir bölümü tüm Türkiye'de ilkti. O kadar çok Türkiye'de ilkimiz var ki. Bence her biriyle iftihar etmelisiniz. Türkiye'de hiçbir belediye bu sürede; 670 küsur otobüs almadı, sıfırdan başlayıp bir tramvay hattını bitirmedi, 287 milyon Euro yatırımla metro hattı yapmadı, Acil Yardım Butonu icat etmedi, fabrika açmadı, atalık tohumu binlerce dönüme yaymadı. O kadar çok ilkimiz var ki, o kadar çok model olduk ki, bizden sonrakiler bunların izinden gidecekler ve o güzel örnekleri Türkiye'de yaygınlaştıracaklar. Mahalle Bostanı, Sünger Kent gibi uygulamalarımızı bir bakıyoruz bir belediye yapıyor, bir bakıyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uygulamaya başlamış. İçten içe gurur duyuyoruz. Bu salondaki sizler yaptınız. Sizler Türkiye'nin en büyük dönüştürücü gücüsünüz. Sizin kadar aydınlık, temiz, dirençli, ilerici başka bir belediye kadrosu yok. Her zaman bir ağabeyiniz olarak sizin yanınızda olmaya devam edeceğim. Ben maraton koşucusuyum. Son nefesime kadar koşmaya devam edeceğim" diye konuştu. - İZMİR