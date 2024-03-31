Politika

İzmir'de seçmenler oy kullanmaya başladı

İZMİR - 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İzmir'de de vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi oy kullanmaya başladı. Saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'a kadar sürecek.

Yerel yönetimlerin belirlenmesi için Türkiye'de bin 393 belediyede, seçmenlerin sadığa gideceği seçimler için oy kullanma işlemi, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de başladı. İzmir genelinde 10 bin 721 sandıkta oyunu kullanacak yaklaşık 3 milyon 459 bin 970 seçmen, daha önceden seçmen bilgi formları ile kendilerine bildirilen seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde seçim merkezlerine gelen vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve mahalle muhtarlığı için ayrı ayrı hazırlanan oy pusulalarına "Tercih veya evet" mührünü bastıktan sonra, zarf içerisinde ilgili sandıklara attı.

En fazla seçmen Buca'da

4 milyon 462 bin 56 kişinin yaşadığı İzmir'de 30 ilçe arasında en çok seçmene sahip ilçelerin başında 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da Buca yer aldı. Buca'da bu yıl kurulacak olan bin 162 sandıkta 394 bin 395 seçmen oy kullanacak. En düşük seçmen kaydının olduğu Beydağ ilçesinde ise 2023 Yerel Seçimleri'nde 42 sandıkta 9 bin 961 seçmen sandığa gidecek.

Sandıkların güvenliği için 16 bin 277 personel görevde

Öte yandan Sandıkların güvenliği için ise binlerce personel görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığından, 3 bin 706 personel ve 776 araç, İl Emniyet Müdürlüğünden, 12 bin 339 personel ve 889 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından, 232 personel ve 17 araç, olmak üzere; toplamda 16 bin 277 personel ve bin 682 araç sahada olacak.