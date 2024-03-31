İzmir'de seçmenler oy kullanmaya başladı
İZMİR - 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İzmir'de de vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi oy kullanmaya başladı. Saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'a kadar sürecek.
Yerel yönetimlerin belirlenmesi için Türkiye'de bin 393 belediyede, seçmenlerin sadığa gideceği seçimler için oy kullanma işlemi, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de başladı. İzmir genelinde 10 bin 721 sandıkta oyunu kullanacak yaklaşık 3 milyon 459 bin 970 seçmen, daha önceden seçmen bilgi formları ile kendilerine bildirilen seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde seçim merkezlerine gelen vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve mahalle muhtarlığı için ayrı ayrı hazırlanan oy pusulalarına "Tercih veya evet" mührünü bastıktan sonra, zarf içerisinde ilgili sandıklara attı.
En fazla seçmen Buca'da
4 milyon 462 bin 56 kişinin yaşadığı İzmir'de 30 ilçe arasında en çok seçmene sahip ilçelerin başında 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da Buca yer aldı. Buca'da bu yıl kurulacak olan bin 162 sandıkta 394 bin 395 seçmen oy kullanacak. En düşük seçmen kaydının olduğu Beydağ ilçesinde ise 2023 Yerel Seçimleri'nde 42 sandıkta 9 bin 961 seçmen sandığa gidecek.
Sandıkların güvenliği için 16 bin 277 personel görevde
Öte yandan Sandıkların güvenliği için ise binlerce personel görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığından, 3 bin 706 personel ve 776 araç, İl Emniyet Müdürlüğünden, 12 bin 339 personel ve 889 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından, 232 personel ve 17 araç, olmak üzere; toplamda 16 bin 277 personel ve bin 682 araç sahada olacak.
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Diyarbakır'da yerel seçimler için oy verme işlemi başladı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıklar kuruldu ve 1 milyon 164 bin 129 seçmenin oy kullanması bekleniyor.
Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sakarya'da 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanırken, Zonguldak'ta 1650 sandıkta 462 bin 958 seçmen oy kullandı. Bolu'da 1061 sandıkta 239 bin 169 seçmen, Kocaeli'de 4 bin 317 sandıkta 1 milyon 534 bin 684 seçmen, Düzce'de 1065 sandıkta 298 bin 438 seçmen, Bartın'da 605 sandıkta 158 bin 729 seçmen ve Karabük'te 754 sandıkta 184 bin 230 seçmen oy kullanacak.
Tekirdağ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başlarken, engelli ve yaşlılar ise seyyar sandıkla oylarını kullanıyor. YSK tarafından belirlenen görevliler, seyyar sandıkları yaşlı ve engellilerin ayaklarına kadar götürerek evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara oylarını kullandırıyor. 90 yaşındaki Halil İbrahim Ayaz da seyyar sandık sistemi ile oyunu kullandı.
Batman'da Mahalli İdareler Genel seçimleri için sandığa giden 81 yaşındaki Cevat dede, oyunu kullandı. Merkez Kuyubaşı Mahallesinde ikamet eden Cevat Beyca, yaşına ve hastalığına rağmen sandık başına gelerek oy kullandı. Beyca, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirterek, memleketine ve vatandaşlarına hayırlı olmasını diledi.
Manisalılar mahalli idareler seçimleri için sandık başına gitmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de memleketi ve oy kullanacağı il olan Manisa'da 3 bin 832 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmen oy kullanacak.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kazabat köyünde yaşayan 6 seçmen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı nedeniyle seçimlerde komşu köy olan Karakoca'da oy kullanıyor. Kazabat köyü, nüfusunun azalması ve yerleşim birimi olmaması sebebiyle sandık kurulu oluşturulmamıştır. Bu sebeple seçmenler, 5 kilometre uzaklıktaki Karakoca köyünde oy kullanmaktadır.
YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt genelinde oy kullanma işlemlerinin sorunsuz biçimde devam ettiğini belirtti. Yener, tüm il ilçe seçim kurullarından bilgi aldığını ve şu anda oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yener, günün sonunda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemlerinin tamamlanmasını ve sayım işlemlerine geçilmesini umut ettiğini ifade etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Yüksekova'da 279 sandıkta 83 bin 282 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oyunu kullanan Yüksekovalılar, seçimin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.
Geçen yıl meydana gelen depremlerin etkilediği Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı. Gaziantep'te 1 milyon 393 bin 956 seçmen, 4 bin 418 sandıkta oy kullanırken, Kahramanmaraş'ta 754 bin seçmen, Şanlıurfa'da 1 milyon 252 bin 96 seçmen, Malatya'da 542 bin 177 seçmen, Adıyaman'da 412 bin 272 seçmen ve Kilis'te 98 bin 938 seçmen oy kullanacak.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karaman'da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. 189 bin 902 seçmenin bulunduğu Karaman'da vatandaşlar sandık başına gitti. Oylarını kullanan Karamanlılar, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek. Karaman'da 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak.
Konya'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı. Vatandaşlar belediye başkanı, belediye meclisi ve muhtarlar için sandıklara giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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