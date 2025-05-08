İzmir'de Uluslararası İşletmecilik Kongresi - Son Dakika
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Politika

İzmir'de Uluslararası İşletmecilik Kongresi

İzmir\'de Uluslararası İşletmecilik Kongresi

Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir'in üretkenliğine ve kongrenin kültürel etkileşime katkısına dikkat çekti.

08.05.2025 15:39
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İzmir'de gerçekleşen Uluslararası İşletmecilik Kongresi'nde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, işletmeciliğin önemine dikkat çekerek, İzmir'in üreten bir şehir olduğuna ve kongreyi kültürler arası iletişimin, etkileşimin güçlendiği bir alan olarak gördüğünü belirtti.

Türkiye'nin önemli akademik etkinliklerinden 24. Uluslararası İşletmecilik Kongresi (UİK) bu yıl İzmir'de Yaşar Üniversitesi ve İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) iş birliğinde, Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. İzmir İktisat Kongresi binası toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu da açıklamalarda bulundu. Kongrenin İzmir'de düzenlenmesinin önemine dikkat çeken Kasapoğlu, bu tür etkinliklerde deneyimlerin etkileşimin güçlendiğini söyledi.

"Bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum"

Kongrenin önemine dikkat çeken AK Partili Kasapoğlu, "24. Uluslararası İşletmecilik Kongresi hem stratejik önemi itibariyle hem de şehrimiz açısından bizleri heyecanlı kılan, mutlu kılan bir çalışma. Bu güzel çalışmanın hem işletmecilik camiası açısından global manada hem de ülkemiz ve İzmir'imiz açısından hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki bu tür etkinlikler bilginin paylaşıldığı, çoğaltıldığı ve bu çerçevede deneyimlerin, tecrübenin çok ciddi anlamda etkileşim aldığı bir çalışma. Bunun uluslararası olması itibarıyla da hakikaten kültürler arası iletişimin, etkileşimin güçlendiği bir alan. O yüzden bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum" dedi.

"İşletmecilik hayatın her alanında olan bir olgu"

İşletmeciliğin dijitalleşen dünyada çok önemli bir konumda olduğunu belirten Kasapoğlu, "Değişimin her zamankinden daha hızlı şekil aldığı bir dünyada yaşıyoruz. Dijitalleşme, sürdürebilirlik, küresel tedarik zincirleri, uluslararası rekabet şartları, kültürel çeşitlilik gibi pek çok konu işletmecilik camiası açısından her zamankinden çok önem arz ediyor. ve tabii hem akademik camia açısından hem de iş dünyası açısından bu anlamda iş birliğinin bugün bu şekilde var olması bizleri mutlu kılıyor. Tabii ki işletmecilik disiplini sadece akademik camiayı etkileyen bir disiplin değil. İşletmecilik hayatın her alanında olan bir olgu. Özel sektörüyle, kamusuyla, sivil toplumuyla, önce de bahsedildi, sanatıyla, kültürüyle, sporuyla, işletmecilik mantığı, işletmecilik disiplini en temel noktada ailede hepimiz için çok ama çok önem arz eden, hayati derecede var olması gereken bir disiplin. O yüzden sadece akademik cami açısından değil, reel sektör açısından da bu disiplin çok kıymetli. Tabii ki günümüzde karmaşık ve küresel yapısı için de daha stratejik hale gelen bir disiplin işletmecilik. O yüzden hem iş birliği hem bilgi paylaşımı önemini artırıyor. Bu kongrenin tam da bu noktada gerçekleşmesi farklı ülkelerden gelen akademisyenler, Türkiye'mizin birbirinden kıymetli işletmecilik camiasının mensupları ve bunların işbirliği ve tabii ki İzmir sanayisi, İzmir ticareti bu anlamda çok ama çok özel bir önem arz ediyor. Buradaki bu buluşma, oturumlar ve bu çerçevede var olan sunumlar; inanıyorum ki küresel ölçekte bu disiplinin gelişmesi açısından ayrı bir mihenk taşı olacak. İşletmecilik kongresinin gelişimine baktığımızda önce bölgesel olarak başlayan sonra ulusal noktada yeni bir kapı aralayan ve bugün de uluslararası olma özelliğiyle tüm dünyayı kapsayan bir kongre. O yüzden ben bu kongre süreçlerinin 24 yıllık bir süreçte bugüne gelmesinde emeği olan tüm camiamız mensuplarını emek veren alın teri döken herkesi gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

"İzmir bir dünya markası"

İzmir'in ekonomik ve stratejik önemine de değinen Kasapoğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"İzmir üreten bir şehir. İzmir bir dünya markası. Sanayisiyle, bilimiyle, tarımıyla, turizmiyle, sporuyla her alanda İzmir bugüne kadar öncü olmuş bir şehir. İçinde bulunduğumuz mekan, ekonomik bağımsızlığımızı tüm dünyaya en güçlü şekilde bir manifesto olarak haykırdığımız bir mekandayız. Bu anlamda bu kongrenin burada düzenleniyor olması hem bugünümüz açısından hem yarınlarımız açısından da mesajlı oluyor. O yüzden İzmir'in bu kongreye ev sahipliği yapıyor olması ve iş dünyasıyla iş birliği sadece sembolik bir iş birliği değil bu noktada hissiyatı ve tüm paydaşları gönülden tebrik ediyorum. Yaşar Üniversitesi bu anlamda başarıyla yürümüş bir üniversite. İnanıyorum ki çok daha uzun yıllar bilime, işletmeciliğe, insanlığa katkı sağlayacak. Bizler İzmir'i temsil edenler olarak, İzmir'in evlatları olarak inanıyorum ki bu süreçlerde hep birlikte el ele vereceğiz. Hep birlikte sinerjiyi, iş birliğini, kardeşliği, umudu ve üretimi büyüteceğiz. Yarınlarımız adına umut doluyuz. Hep birlikte bu umudu büyüteceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İzmir'de Uluslararası İşletmecilik Kongresi - Son Dakika

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