İzmir\'de yapılan yerel seçim anketinin sonuçları açıklandı

Politika

31 Mart'ta düzenlenecek olan yerel seçimler için siyasi partiler adaylarını belirleyerek sahaya indi. Başkan adayları, vatandaşa icraatlarını anlatarak oy isterken, araştırma şirketleri de kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor. Son olarak ALF Araştırma Şirketi, CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı.

SEÇİM SONUCUNU KARARSIZLAR BELİRLEYEBİLİR

Anket 2 bin 200 katılımcıyla 11-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Vatandaşa, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankete göre CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı.

Ankette CHP ve AK Parti'yi İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi takip etti.