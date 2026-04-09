Edirne'de yalnız yaşayan adamın cansız bedeni bulundu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de yalnız yaşayan adamın cansız bedeni bulundu

09.04.2026 00:41  Güncelleme: 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yalnız yaşayan 67 yaşındaki Y.E., dairesinden yayılan kötü kokular üzerine komşularının ihbarı sonucu evinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, cenazesi morga kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Edirne’de merkez ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan 67 yaşındaki Y.E'den bir süredir haber alamayan ve daireden yayılan kokulardan şüphelenen komşuları durumu yetkililere bildirdi.

DAİREYE GİREN EKİPLER ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen ikamette, Y.E'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Şahsın kesin ölüm nedeni cesedi üzerinde yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Edirne, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 01:02:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.