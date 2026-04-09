Edirne’de merkez ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan 67 yaşındaki Y.E'den bir süredir haber alamayan ve daireden yayılan kokulardan şüphelenen komşuları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen ikamette, Y.E'nin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.
Şahsın kesin ölüm nedeni cesedi üzerinde yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de yalnız yaşayan adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
