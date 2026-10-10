İzmir mahkemesi, Başarır'ı İnan'a sözleri için 110 bin lira tazminata mahkum etti - Son Dakika
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İzmir mahkemesi, Başarır'ı İnan'a sözleri için 110 bin lira tazminata mahkum etti

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İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Başarır'ın İnan'a yönelik sözlerini kişilik haklarına saldırı sayarak 110 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. İnan'ın avukatı, tahsil edilecek tutarın tamamının İHH İnsani Yardım Vakfına bağışlanacağını açıkladı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan 110 bin lira manevi tazminat kazandı.

İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Başarır'ın 12 Ocak'ta yaptığı konuşmada, İnan'a yönelik sözlerine ilişkin açılan manevi tazminat davasını karara bağladı.

Mahkeme, Başarır'ın sarf ettiği sözlerin kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, 110 bin liralık manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar Yargıtay kararları ve Avrupa İnsan Hakları İçtihatları gereğince siyasi kişilerin normal kişilere göre daha ağır eleştirilere katlanma zorunluluğu var ise de davalının davacıya söylediği sözler eleştirici sınırlarını aşmış davacıyı aşağılayıcı küçük düşürücü bir söylem olduğundan yüksek yargının belirlediği ilke ve kurallar gözetildiğinde olayın oluş şekli tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve statüleri gözetildiğinde 110 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesinin hakkaniyete uygun olduğu vicdani kanaatine varılmıştır."

İnan'ın avukatı Abdulvahap Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tahsil edilecek tutarın tamamının müvekkili tarafından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağışlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir mahkemesi, Başarır'ı İnan'a sözleri için 110 bin lira tazminata mahkum etti - Son Dakika
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