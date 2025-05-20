İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var - Son Dakika
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Politika

İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir mitingine 2 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Ancak emniyet kaynakları ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, katılımın yaklaşık 70 bin kişiyle sınırlı kaldığını iddia etti.

20.05.2025 10:17
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, katılım sayısı üzerinden siyasi polemiklere neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanında yaptığı konuşmada katılımın 2 milyonun üzerinde olduğunu iddia etti. Özel, "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" diyerek kalabalığın büyüklüğüne dikkat çekti.

EMNİYET KAYNAKLARI "70 BİN" OLARAK AÇIKLADI

Emniyet kaynakları ise mitinge katılan kişi sayısını yaklaşık 70 bin olarak belirtti. Aynı değerlendirmeyi AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da paylaştı. Saygılı, çevre illerden mitinge yoğun organizasyon yapıldığını öne sürerek, "CHP'nin beklediği kalabalık gelmedi, meydan büyük oranda boş kaldı" ifadelerini kullandı.

İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Sahada iki farklı sayının telaffuz edilmesi, kamuoyunda mitingin etkisine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP ise mitingin siyasi baskılara karşı güçlü bir dayanışma örneği olduğunu savunurken, AK Parti tarafı bu iddiayı "algı yönetimi" olarak nitelendirdi.

İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP\'nin rakamıyla AK Parti\'nin rakamı arasında uçurum var

Özgür Özel, Politika, AK Parti, Gündem, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Yılmaz:
    bırakın bu işleri milletin yararına çalışın başta ekonomi bana ne kaç kişi var boş işler bunlar kim olursa olsun 67 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    bumu olay memuru çalışana tehdit ederek kandıran akp söylüyor yalan dolan dönme dolap akp bir sizsiniz müslüman 30 37 Yanıtla
  • Halis demir:
    REİS İN TEK RAKİBİ ERDOĞAN ERDOĞANIN TEK RAKİBİ TAYYİP TAYYİN TEK RAKİBİ RECEP. 36 25 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    yok 10 milyon. 33 20 Yanıtla
  • Recep EŞMEBAŞI:
    Çarpıcı olsun diye 2 Milyon dedik der sonra. Traktör verdikleri gibi. 27 19 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Bi suru otobus vsrdi hep dsardan gelmis km bnde izmiri geziordum kqlabalik yoktu 16 21 Yanıtla
  • Bera Topal:
    Akp chp kavgasını yapmayın 2 Side boş Allah'ın şeriatına yönelin...Müslüman olarak.....Bu insanlar bizi cehenneme götürecek 12 18 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    ok yaydan cıktı. sayıların onemi yok yavastan bavuları toplayın. gidicisiniz ama nereye. onu siz bizden daha iyi biliyorsunuz. 16 9 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Kim Kalabalıklardan Korkuyorsa Bu Korkusunun Bir Sebebi Vardır Kimde Kalabalıklardan Korkmuyorsa Onun Veremeyeceği Bir Hesap Yoktur 21 2 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Tabi tabi ben oradaydım. Gündoğdu nün onu arkası dolu 1.5-2 milyon rahat vardır 14 3 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Adam haklı denizdeki balıklarında sayıyor :) 1 4 Yanıtla
  • ahmet demir:
    işleri güçleri yalan hem öle bi yalanki 1. 2. 3 misli dwğil 20. 30 misli yalan söyleme kapasitesine sahipler maşallahh 1 1 Yanıtla
  • Elisa21:
    SONUÇ MUHALEFET DEN ÖTESİ YOK 1 0 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Neyin kafasini yasiyorsun akp adamin mitingine kac kisi gittigini sayacağa ekinomiyi duzelt emekli aç asgari ucretli can cekisiyor memur kiradan gecinemiyor esnaf vergi yukü altinda eziliyor gencler işsiz gelecekten kaygıli hala masal okuyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Onlara göre ekonomi de süper :) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var - Son Dakika
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