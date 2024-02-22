Japonya, İsrail'in Filistin topraklarını ilhakını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Politika

Japonya, İsrail'in Filistin topraklarını ilhakını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi

Japonya, İsrail\'in Filistin topraklarını ilhakını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi

Japonya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk İşleri Bürosu Genel Direktörü Tomohiro Mikanagi, Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Japonya, iki devletli çözümü desteklediğini ve toprak ilhakının diplomasi ve karşılıklı güven yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığını vurguladı. Ayrıca, askeri güç kullanarak toprak elde etmenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunan Oxford Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Dapo Akande, zorla toprak ilhakının silahlı saldırıya orantılı bir karşılık olamayacağını ifade etti. Bu görüşler, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü oturumlarında dile getirildi.

22.02.2024 17:22  Güncelleme: 17:22
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Japonya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk İşleri Bürosu Genel Direktörü Tomohiro Mikanagi, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları 4'üncü gününde devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmada Japonya söz aldı. Japonya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk İşleri Bürosu Genel Direktörü Tomohiro Mikanagi, ülkesinin iki devletli çözümden yana olduğunu belirterek, toprak ilhakının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Uluslararası hukuk kurallarının işgal altındaki Filistin toprakları için de geçerli olduğunu aktaran Mikanagi, "Japonya, İsrail ve Filistin arasındaki sorunun şiddet içeren bir şekilde değil, diplomasi ve karşılık güven yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyor" ifadelerini kullandı. Mikanagi, kalıcı barışın yolunun BM kurallarına uymaktan geçtiğinin altını çizdi.

"Silahlı saldırının karşılığı toprak ilhakı olamaz"

Japonya adına söz alan Oxford Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Dapo Akande, ise askeri güç yoluyla toprak elde etmenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, "Devletlerin toprak ilhakı niyetlerini gizleyerek hak sahipleri üzerinde kontrol sağlamaya çalışması güç kullanarak toprak edinme yasağının etkisini ciddi şekilde azaltır" dedi.

Akande, "Zorla toprak ilhakı silahlı saldırıya orantılı karşılık olamaz. Meşru müdafaa hakkı kendi halkını savunmak ve halihazırda sahip olunan toprakları korumak için kullanılır. Meşru savunma ilave toprak elde etmek için kullanılamaz" ifadelerini kullandı. Akande, Japonya'nın savunduğu kuvvet yoluyla toprak kazanmama ilkesinin uluslararası hukukun bağlayıcı yasağını pekiştiren önemli bir norm olduğunu da sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu İsrail'in Filistin işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin UAD'nin görüşlerine başvurmuştu. UAD oturumlarında dile getirilen görüşlerin bağlayıcılığı bulunmasa da, uluslararası kamuoyunda etki gücüne sahip olduğu biliniyor. - LAHEY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Japonya, İsrail'in Filistin topraklarını ilhakını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi - Son Dakika

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