Kabaktepe: "CHP'li İBB'nin işten attığı binlerce kadın 8 Mart'a işsiz girdi" - Son Dakika

Kabaktepe: "CHP'li İBB'nin işten attığı binlerce kadın 8 Mart'a işsiz girdi"

İSTANBUL - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Kadınların eşit ve adil bir şekilde temsilinde AK Parti döneminde adeta devrim yaşandı. Yaklaşık 3 yıldır görevde olan CHP'li İBB yönetimi ise binlerce kadın çalışanı işten attı. 8 Mart vesilesiyle İBB'ye sesleniyorum; Lütfen 'Engelci İBB' olarak işten çıkardığınız binlerce kadınımızın haklarını verin, kazandıkları davanın gereğini yapın, yeniden işlerine kavuşmalarına da engel olmaktan vazgeçin" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle açıklama yaptı. Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yapılan açıklamaya AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, milletvekilleri çok sayıda kadın davetli katıldı.

"AK Parti döneminde kadın hakları daha da iyileştirildi"

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışıyla mücadele edildiğini belirten Kabaktepe, "Kadınların eşit ve adil bir şekilde temsilinde AK Parti döneminde adeta devrim yaşandı. Parlamento'da yüzde 4 seviyesinde olan kadın milletvekili oranı yüzde 17'lere çıktı. İş gücünde yönetici kadın oranı yüzde 7'lerden yüzde 30'lara çıktı. Örnekler daha da çoğaltılabilir. İşte bu durum bir kere daha ispat etmektedir ki AK Parti döneminde kadın hakları daha da iyileştirilmiş, adil düzen kurulmuştur" dedi.

"Engelci İBB İSMEK'leri kapattı"

Her yıl yüzbinlerce kadının istifade ettiği İSMEK'lerin CHP'li İBB döneminde büyük ölçüde kapatıldığına dikkat çeken Kabaktepe, "Yaklaşık 3 yıldır iş başında olan CHP'li İBB yönetimi yeni bir vasıf daha kazandı; 'Engelci İBB.' Kadınlarımızın eğitim aldığı, el yeteneklerini geliştirdiği, kendi işini kurma hayallerini gerçekleştirebildikleri İSMEK kursları, CHP'li İBB döneminde yarı yarıya azaltıldı. İstanbul genelinde her yıl yüzbinlerce kadının istifade ettiği kursların büyük bir bölümü kapatıldı, eğitim sayıları azaltıldı. Dünyada pek çok kurum tarafından ödüle layık kurulan İSMEK, 'Engelci İBB'nin hışmına uğradı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle CHP'li İBB'ye sesleniyorum; lütfen kadınlarımızın hem eğitim aldığı hem de sosyalleşme imkanı bulduğu İSMEK projesine hak ettiği değeri verin" diye konuştu.

"CHP'li İBB, binlerce kadın çalışanı işten attı"

Yaklaşık 3 yıldır görevde olan CHP'li İBB yönetiminin binlerce kadın çalışanı işten attığını hatırlatan Kabaktepe, "CHP'li İBB yüzünden binlerce kadın çalışan 8 Mart'a işsiz girdi. Kadın-erkek olmak üzere toplamda on binlerce çalışan işinden, ekmeğinden edildi. Buradan yetkililere sesleniyorum; 'Engelci İBB' olarak işten çıkardığınız binlerce kadınımızın haklarını verin, kazandıkları davanın gereğini yapın, yeniden işlerine kavuşmalarına da engel olmaktan vazgeçin" çağrısında bulundu.

Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 81 il genelinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanları tarafından ortak basın açıklaması yapıldı. İstanbul Teşkilatı adına ortak bildiriyi okuyan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, şunları söyledi: ; "Bugün azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların günü. 8 Mart vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum. Alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum. Bizim aslında 8 Mart'ta vereceğimiz en büyük mesaj: Büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002'de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkari'de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu'nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır. Türk kadını, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, yüzde 17.4'e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır.

AK Parti hükümetleri döneminde eğitim, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı yüzde 13,5 iken bu rakam 2020 yılında yüzde 48,5'e ulaşmıştır. SGK teşvikleri, Gelir Vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına, işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı yüzde 27'den 34'e, kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi. Kadın Kolları olarak bizler de hem il il Türkiye'yi dolaştığımız kadın emeği buluşmalarımız hem de 'Nerede Kalmıştık' eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz.

Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanun ile tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Anayasa'da, TCK'da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz. Son olarak, biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın-erkek omuz omuza Büyük Türkiye'yi inşa edeceğimize inancımız tamdır."