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Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada - Son Dakika

Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

11.10.2021 07:39

Kabine bugün saat 15.00'te Erdoğan'ın liderliğinde kritik konu başlıklarıyla toplanıyor. Gündeme dair önemli konuların masaya yatırılacağı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları açıklayacağı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te Kabine toplantısına başkanlık edecek. Koronavirüsteki son durumdan fahiş fiyatlara kadar birçok konu da toplantının ana gündem maddesi olacak. Beştepe'de düzenlenecek olan toplantıda, ayrıca iç ve dış gelişmeler masaya yatırılacak.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE GÜNDEMDE

Kabine toplantısının ana gündeminde, market ve pazarlarda özellikle son dönemlerde dikkat çeken fahiş fiyatlar yer alacak. Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili saha çalışmalarını paylaşacak. Erdoğan, fahiş fiyatlar konusunda net bir tavır ortaya koyarak gereken adımların atılacağını dile getirerek, "Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz." demişti.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM ELE ALINACAK

Bir diğer gündem ise koronavirüsle mücadele olacak. Uzun süredir devam eden salgınlar ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir bilgilendirme yapması bekleniyor. Salgının seyrindeki güncel durum ve aşılama konuşulacak. Vaka sayısının 30 binlere dayanmasıyla atılması gereken adımlar ele alınacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN GİDİŞATI DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine'nin gündeminde okullardaki yüz yüze eğitim ve sürecin anlık durumu ile gelecek perspektifi de olacak. Kabine üyeleri eylül ayından bu yana geçen eğitim sürecini değerlendirecek.

DIŞ POLİTİKA

Kabinenin en önemli başlıklarından biri ise bölgesel ve dış politikayı ilgilendiren meseleler olacak. Doğu Akdeniz'deki, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif hamleleri üzerine yaşanan gerginlik görüşülecek. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir sunum gerçekleştirebileceği belirtildi. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler; Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar masada olacak.

AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınacak kararlar ile ilgili olarak gözler Erdoğan'da olacak. Cumhurbaşkanı'nın canlı yayında millete seslenmesi bekleniyor.

Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

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Son Dakika Politika Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada - Son Dakika
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