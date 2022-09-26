Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün yapılacak kabinede, ailelere yeni destek paketi de masaya yatırılacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün yapılacak kabinede, ailelere yeni destek paketi de masaya yatırılacak

26.09.2022 00:06

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Gündem maddeleri yoğun olan kabinede görüşülecek konulardan birinin ocak ayında hayata geçirilmesi beklenen sosyal yardımlar ve yeni aile destek paketi olduğu açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Bakanlığı konu hakkında çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündem maddeleri önceki toplantılara göre çok yoğun olan toplantıda, vatandaşları yakından ilgilendiren bir konu da masaya yatırılacak.

SOSYAL YARDIMLAR VE YENİ AİLE PAKETİ GÖRÜŞÜLECEK

Kabine Toplantısı'nda enflasyonla mücadele noktasında atılacak adımlar, dar gelirliye verilecek destekler değerlendirilecek. Aile destek paketi adı altında sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Bakanlığı'nın çalışması var. Bu çalışma masaya yatırılacak. Yapılacak olan bilgilendirme ve alınacak kararlar sonrası yeni aile destek paketinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

EYT'DE SON DURUM DA KONUŞULACAK

Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumuna ilişkin değerlendirme de Kabine toplantısında gündeme gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çözüm aşamasında" dediği bu plan kritik toplantıda masada olacak. Atılacak adımlarla ilgili olası kararlar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILDIĞI PROGRAMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yoğun yurt dışı diplomasi trafiği de Kabine toplantısında yer alacak. Önce Şangay zirvesi ardından Birleşmiş Milletler zirvesi ve buralardaki ikili temasları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir değerlendirme yapması bekleniyor. Dış politika başlığındaki diğer bir gündem de İsrail ile atılan normalleşme adımları sonrasında Tel Aviv'in büyükelçi atamasına karşılık Türkiye'nin de atama yapıp yapmayacağı bekleniyor. Terörle mücadele de Kabine toplantısında masada olacak. Sınır güvenliği, yurt içi de yurt dışı operasyonları hakkında ilgili bakanlıkların verileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

MECLİS GÜNDEMİ YOĞUN OLACAK

Diğer yandan TBMM Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cumartesi günü yeniden başlayacak. Meclise, 17 Ekim'e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurulda görüşülecek. Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

Meclisin gündeminde "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün yapılacak kabinede, ailelere yeni destek paketi de masaya yatırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün yapılacak kabinede, ailelere yeni destek paketi de masaya yatırılacak - Son Dakika
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