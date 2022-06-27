Kabine Toplantısı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'ye harekat başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyine yönelik yapılması beklenen harekata ilişkin önemli mesajlar verdi.

"HAREKATLARA BAŞLAYACAĞIZ"

Suriye sınırında güvenlik koridoru oluşturulması için yapılan hazırlıklara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi, ekonomik ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanmayı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Irak sınırlarımızı teröristlerin saldırılarından kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız. Günümüzde savaşlar sadece muharebe meydanlarında değil, aynı zamanda sanayiden teknolojiye her alanda veriliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Akdeniz ve Ege'de gereken tüm adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Efes 2022 Tatbikatı işte bu tablonun askeri boyutunu temsil eden bir örnek olarak başarıyla sonuçlandırılmıştır.

"RABBİM MEHMETÇİĞİMİZİ KORUSUN"

Rabbimden kahraman Mehmetçiğimizi, tüm güvenlik güçlerimizi daima korumasını ve esirgemesini niyaz ediyorum. Günümüzde savaşlar aynı zamanda sanayiden teknolojiye, finanstan sanat ve spora kadar her alanda veriliyor. 10 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü Bilim ve Teknoloji binamızın açılış törenine iştirak ettik. Araştırma geliştirme faaliyetlerindeki kapasitemizi bir adım daha öteye taşıyacak derin teknoloji üssümüzün bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."