Kadına Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Toplandı - Son Dakika
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Politika

Kadına Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Toplandı

Komisyon, toplumda kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

12.12.2024 12:43
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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplandı.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanlığı'nın sunum yapacağı komisyonda bütüncül çok paydaşlı bir araştırma gerçekleştirdiklerini belirten Cevizoğlu, "Kadına şiddet toplumun tamamını ilgilendiren çok boyutlu bir olgu. Bu alanda çatışan kültürel değerler, mevcut güç dengesizlikleri, psikolojik sorunlar, ekonomik sorunlar ve benzerleri konunun toplumsal çözümlere dayandığını gösteriyor. Toplumda farkındalık oluşmasına çalışıyoruz. Toplumsal farkındalık oluşturmak ve bu sorunun çözümünün peşini bırakmamak için bu komisyonun her yıl yapılması gerekiyor. Adımız araştırma komisyonu ama bir önceki komisyonun denetimini yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kadına Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Toplandı - Son Dakika

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